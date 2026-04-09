Сафонов впервые высказался о своей ошибке в матче с «Тулузой»

В игре 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» Сафонов не зафиксировал мяч после подачи углового, что привело к голу в ворота парижан.
— Поздравляем с победой. Расскажите, как вы справляетесь с давлением? После матча с «Тулузой» действительно было тяжело. Или не тяжело?
— Спасибо. На самом деле, я считаю, с «Тулузой» ничего такого сверхъестественного не произошло, что бы поменяло мою игру. Моя задача выглядит на каждый матч одинаково.
После ошибки с «Тулузой» моя задача мною себе поставленная была играть так же, как играл до этого момента, чтобы ничего не менялось. Плюс команда помогла мне тем, что добились победы. Я старался мешать команде, но даже мои старания не исправили нашу победу, которой закончился прошлый матч, — сказал Сафонов в интервью для Okko Спорт.
Вчера, 8 апреля, «ПСЖ» на своме поле обыграл «Ливерпуль» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 18 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 18 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Ответный матч с «Ливерпулем» пройдет 14 апреля на «Энфилде». Победитель этой пары встретится в полуфинале с «Реалом» или «Баварией».
Луис Энрике
Карлес Мартинес
Усман Дембеле
23′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
33′
Гонсалу Рамуш
(Нуну Мендеш)
90+2′
Расмус Николайсен
(Джибриль Сидибе)
27′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
59′
87
Жоау Невеш
4
Лукас Бералдо
67′
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
87′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
68′
25
Нуну Мендеш
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
2
Расмус Николайсен
35
Сени Коумбасса
6
Папе Демба Диоп
15
Арон Деннум
10
Янн Гбоо
24
Дайанн Металь
67′
12
Уоррен Каманзи
19
Джибриль Сидибе
83′
77
Марио Сауэр
20
Эмерсонн
83′
13
Джейсен Рассел-Роу
23
Кристиан Кассерес
36′
83′
37
Ильяс Азизи
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
