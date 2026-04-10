«Ювентус» подписал новый контракт с Лучано Спаллетти

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти продлил контракт с клубом до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба «Ювентуса» в социальной сети.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным итальянских СМИ, зарплата 67‑летнего итальянца по новому договору составит 6 миллионов евро плюс бонусы.

Лучано Спаллетти возглавляет туринскую команду с октября 2025 года. Туринцы занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 31 туре.

Ранее Спаллетти вместе с «Ромой» дважды выигрывал Кубок Италии и становился победителем Суперкубка страны, а с «Наполи» в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года.

Спаллетти также тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер». С 2009-го по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.

