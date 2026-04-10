СМИ: Дидье Дешам летом может возглавить «Реал»

По данным источника, возможный вылет из Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» может ускорить процесс поиска замены для Альваро Арбелоа в «Реале». «Сливочные» проиграли в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.
Также в число потенциальных преемников Арбелоа на посту главного тренера мадридского «Реала», по данным СМИ, входят Юрген Клопп, Маурисио Почеттино (США), Юлиан Нагельсманн (Германия), Массимилиано Аллегри («Милан») и Андони Ираола («Борнмут»).
В январе 2025 года наставник сборной Франции объявил об уходе со своего поста после чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Его заменой может стать 53-летний французский специалист Зинедин Зидан.
Под руководством Дешама национальная команда выиграла чемпионат мира-2018 и стала победителем Лиги наций. Кроме того, специалист вместе с трехцветными стал вице-чемпионом мира и Европы.
Дидье Дешаму 57 лет, ранее он был тренером «Монако», «Ювентуса» и «Марселя». Монегаски под его руководством в 2004 году единственный раз в своей истории играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Порту» Жозе Моуринью.
Во время игровой карьеры Дешам в качестве капитана сборной Франции привел ее к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Полузащитник выступал за такие клубы как «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси» и «Валенсия».