СМИ: Дидье Дешам летом может возглавить «Реал»

Как сообщает RMC Sport, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, возможный вылет из Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии» может ускорить процесс поиска замены для Альваро Арбелоа в «Реале». «Сливочные» проиграли в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Также в число потенциальных преемников Арбелоа на посту главного тренера мадридского «Реала», по данным СМИ, входят Юрген Клопп, Маурисио Почеттино (США), Юлиан Нагельсманн (Германия), Массимилиано Аллегри («Милан») и Андони Ираола («Борнмут»).

В январе 2025 года наставник сборной Франции объявил об уходе со своего поста после чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Его заменой может стать 53-летний французский специалист Зинедин Зидан.

Под руководством Дешама национальная команда выиграла чемпионат мира-2018 и стала победителем Лиги наций. Кроме того, специалист вместе с трехцветными стал вице-чемпионом мира и Европы.

Дидье Дешаму 57 лет, ранее он был тренером «Монако», «Ювентуса» и «Марселя». Монегаски под его руководством в 2004 году единственный раз в своей истории играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Порту» Жозе Моуринью.

Во время игровой карьеры Дешам в качестве капитана сборной Франции привел ее к победам на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Полузащитник выступал за такие клубы как «Нант», «Марсель», «Бордо», «Ювентус», «Челси» и «Валенсия».

Футбол. Испания
10.04
Реал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.20
П2
8.50