СМИ: Дидье Дешам летом может возглавить «Реал»

Дидье Дешаму 57 лет, ранее он был тренером «Монако», «Ювентуса» и «Марселя». Монегаски под его руководством в 2004 году единственный раз в своей истории играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Порту» Жозе Моуринью.