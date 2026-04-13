Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.00
П2
1.90
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.41
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.96
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

Клуб Бундеслиги осудил сексистские комментарии про тренера-женщину

Накануне женщина впервые в истории возглавила клуб в одной из пяти ведущих европейских лигах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт бундеслиги

Берлинский «Унион» первым в топ-5 лиг Европы назначил женщину главным тренером. Мари-Луизе Эта сменила Штеффена Баумгарта на этом посту до конца сезона. Как сообщает Associated Press, в «Унионе» подчеркивают, что у Мари-Луизе Эты всегда будет поддержка клуба.

На пост в соцсети X о том, что игроки-мужчины не будут воспринимать указания тренера всерьез, в клубе заявили, что, «при всем уважении, это сексизм». Также «Унион» назвал сексистским комментарий о том, что проигравший «Униону» тренер-мужчина теперь потеряет лицо. Эта давно работает в тренерском штабе и уже была ассистентом главного тренера, а также возглавляла юношескую команду.

Эта будет руководить «Унионом» в оставшихся пяти матчах сезона, а летом станет главным тренером женской команды. В 2023 году она стала первой женщиной — помощником тренера в высшем дивизионе Германии, а в 2024-м руководила «Унионом» в матче бундеслиги во время дисквалификации главного тренера.

Мари-Луизе Эта занималась футболом на профессиональном уровне. Лучшие годы карьеры провела, выступая за клуб «Турбине». В составе команды девушка выиграла Лигу чемпионов УЕФА, трижды становилась чемпионкой Бундеслиги и дважды побеждала в Кубке Германии.

После 29 матчей берлинцы занимают 11-е место в Бундеслиге, находясь в семи очках от зоны переходных матчей. «Унион» потерпел четыре поражения в последних шести встречах. Следующая игра запланирована на 18 апреля. Клуб примет на своём поле «Вольфсбург».