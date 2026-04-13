Клуб Бундеслиги осудил сексистские комментарии про тренера-женщину

Берлинский «Унион» первым в топ-5 лиг Европы назначил женщину главным тренером. Мари-Луизе Эта сменила Штеффена Баумгарта на этом посту до конца сезона. Как сообщает Associated Press, в «Унионе» подчеркивают, что у Мари-Луизе Эты всегда будет поддержка клуба.
На пост в соцсети X о том, что игроки-мужчины не будут воспринимать указания тренера всерьез, в клубе заявили, что, «при всем уважении, это сексизм». Также «Унион» назвал сексистским комментарий о том, что проигравший «Униону» тренер-мужчина теперь потеряет лицо. Эта давно работает в тренерском штабе и уже была ассистентом главного тренера, а также возглавляла юношескую команду.
Эта будет руководить «Унионом» в оставшихся пяти матчах сезона, а летом станет главным тренером женской команды. В 2023 году она стала первой женщиной — помощником тренера в высшем дивизионе Германии, а в 2024-м руководила «Унионом» в матче бундеслиги во время дисквалификации главного тренера.
Мари-Луизе Эта занималась футболом на профессиональном уровне. Лучшие годы карьеры провела, выступая за клуб «Турбине». В составе команды девушка выиграла Лигу чемпионов УЕФА, трижды становилась чемпионкой Бундеслиги и дважды побеждала в Кубке Германии.
После 29 матчей берлинцы занимают 11-е место в Бундеслиге, находясь в семи очках от зоны переходных матчей. «Унион» потерпел четыре поражения в последних шести встречах. Следующая игра запланирована на 18 апреля. Клуб примет на своём поле «Вольфсбург».