СМИ: «Манчестер Юнайтед» связался с окружением Нагельсманна

Как сообщает Indykaila News, представители английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» связались с окружением главного тренера сборной Германии Юлианом Нагельсманном. По информации источника, контакт между сторонами был установлен в последние 24 часа.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет экс-футболист клуба Майкл Каррик. Он пришел в команду после смены тренерского штаба Рубена Аморима по ходу сезона и некоторое время демонстрировал убедительные результаты. Однако в последнее время результаты пошли на спад — «МЮ» выиграл лишь один из четырех поединков в Премьер-лиге.
В последнем матче чемпионата Англии подопечные Каррика дома уступили находящемуся в нижней части таблицы «Лидсу». После 32 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице, на 15 баллов отставая от лидирующего «Арсенала».
По данным TeamTalk, руководство клуба пока не определилось с тренером на следующий сезон, выбирая между Карриком и Нагельсманном. Ранее «красные дьяволы» рассматривали кандидатуры Луиса Энрике, Хаби Алонсо и Маурисио Почеттино, однако эти варианты больше не рассматриваются.
Юлиану Нагельсманну 38 лет. Ранее он возглавлял «Хоффенхайм», «Лейпциг» и «Баварию». Национальную команду он возглавил в сентябре 2023 года. Сборная Германии на чемпионате мира 2026 года будет играть в группе E, где ее соперниками станут национальные команды Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.
