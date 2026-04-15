СМИ: «Манчестер Юнайтед» связался с окружением Нагельсманна

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может летом возглавить «красных дьяволов».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Indykaila News, представители английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» связались с окружением главного тренера сборной Германии Юлианом Нагельсманном. По информации источника, контакт между сторонами был установлен в последние 24 часа.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет экс-футболист клуба Майкл Каррик. Он пришел в команду после смены тренерского штаба Рубена Аморима по ходу сезона и некоторое время демонстрировал убедительные результаты. Однако в последнее время результаты пошли на спад — «МЮ» выиграл лишь один из четырех поединков в Премьер-лиге.

В последнем матче чемпионата Англии подопечные Каррика дома уступили находящемуся в нижней части таблицы «Лидсу». После 32 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице, на 15 баллов отставая от лидирующего «Арсенала».

По данным TeamTalk, руководство клуба пока не определилось с тренером на следующий сезон, выбирая между Карриком и Нагельсманном. Ранее «красные дьяволы» рассматривали кандидатуры Луиса Энрике, Хаби Алонсо и Маурисио Почеттино, однако эти варианты больше не рассматриваются.

Юлиану Нагельсманну 38 лет. Ранее он возглавлял «Хоффенхайм», «Лейпциг» и «Баварию». Национальную команду он возглавил в сентябре 2023 года. Сборная Германии на чемпионате мира 2026 года будет играть в группе E, где ее соперниками станут национальные команды Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.

Манчестер Юнайтед
1:2
Первый тайм: 0:2
Лидс
Футбол, Англия, Тур 32
13.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Даниэль Фарке
Голы
Манчестер Юнайтед
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
69′
Лидс
Ноа Окафор
5′
Ноа Окафор
(Брэнден Ааронсон)
29′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
49′
10
Матеус Кунья
18′
8
Бруну Фернандеш
64′
30
Беньямин Шешко
15
Лени Йоро
6
Лисандро Мартинес
56′
18
Каземиру
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
70′
2
Диогу Далот
16
Амад Диалло
70′
19
Брайан Мбемо
Лидс
26
Карл Дарлоу
24
Джеймс Джастин
39′
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
2
Джейден Богл
3
Габриэль Гудмундссон
9
Доминик Калверт-Льюин
4
Итан Ампаду
86′
22
Ао Танака
74′
44
Илиа Груев
11
Брэнден Ааронсон
86′
8
Шон Лонгстафф
19
Ноа Окафор
74′
29
Вильфред Ньонто
Статистика
Манчестер Юнайтед
Лидс
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
20
15
Удары в створ
9
6
Угловые
11
4
Фолы
12
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
