Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.63
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.66
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.63
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.50
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.60

Экс‑вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» погиб в ДТП с поездом

Бывший вратарь сборной Австрии Александр Маннингер погиб в автомобильной аварии в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Bild.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, трагедия произошла сегодня утром в Зальцбурге — родном городе Маннингера. Его минивэн столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Прибывшие на место экстренные службы оказали Маннингеру первую помощь и использовали дефибриллятор, однако спасти его не удалось. В момент ДТП бывший вратарь сборной Австрии находился в автомобиле один.

В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств ДТП. В частности, проверяется, был ли вовремя включен красный сигнал на железнодорожном переезде.

Маннингер наиболее известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» (1997−2002) и «Ювентус» (2008−2012). С «канонирами» он становился чемпионом Англии (1998), а также обладателем Кубка (1998) и дважды — Суперкубка страны (1998, 1999). В 2012 году он выиграл с туринцами чемпионат Италии.

Кроме того, Маннингер успел поиграть за «Фиорентину», «Эспаньол», «Торино», «Болонью», «Сиену», «Удинезе», «Аугсбург», «Ливерпуль» и ряд австрийских клубов. В 2017 году в возрасте 39 лет он завершил карьеру.

Также на счету Маннингера 33 матча за сборную Австрии, в которых он пропустил 44 мяча и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.