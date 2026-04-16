Экс‑вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» погиб в ДТП с поездом

По информации источника, трагедия произошла сегодня утром в Зальцбурге — родном городе Маннингера. Его минивэн столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Прибывшие на место экстренные службы оказали Маннингеру первую помощь и использовали дефибриллятор, однако спасти его не удалось. В момент ДТП бывший вратарь сборной Австрии находился в автомобиле один.
В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств ДТП. В частности, проверяется, был ли вовремя включен красный сигнал на железнодорожном переезде.
Маннингер наиболее известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» (1997−2002) и «Ювентус» (2008−2012). С «канонирами» он становился чемпионом Англии (1998), а также обладателем Кубка (1998) и дважды — Суперкубка страны (1998, 1999). В 2012 году он выиграл с туринцами чемпионат Италии.
Кроме того, Маннингер успел поиграть за «Фиорентину», «Эспаньол», «Торино», «Болонью», «Сиену», «Удинезе», «Аугсбург», «Ливерпуль» и ряд австрийских клубов. В 2017 году в возрасте 39 лет он завершил карьеру.
Также на счету Маннингера 33 матча за сборную Австрии, в которых он пропустил 44 мяча и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.