Экс‑вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» погиб в ДТП с поездом

По информации источника, трагедия произошла сегодня утром в Зальцбурге — родном городе Маннингера. Его минивэн столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Прибывшие на место экстренные службы оказали Маннингеру первую помощь и использовали дефибриллятор, однако спасти его не удалось. В момент ДТП бывший вратарь сборной Австрии находился в автомобиле один.