Захарян пропустит финал Кубка Испании из-за проблем с желудком

Арсен Захарян пропустит финал Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Футболист не включен в заявку «Реал Сосьедад». По данным Mundo Deportivo, Захарян пропустит решающий матч Кубка Испании из-за острого гастроэнтерита.
Финал состоится в субботу, 18 апреля. Команды будут играть в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Начало матча — в 22 часа по московскому времени. В полуфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад» выбил из соревнований другой баскский клуб — «Атлетик» (Бильбао). А мадридский клуб по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны».
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.
19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 22-летний футболист может покинуть испанский клуб, однако «Реал Сосьедад» опроверг слухи об уходе Захаряна.