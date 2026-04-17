Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
1
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
14.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.58
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.95
П2
8.00
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.42
П2
2.49
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.96
П2
13.25
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.37
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Захарян пропустит финал Кубка Испании из-за проблем с желудком

Российский полузащитник Арсен Захарян не вошел в заявку «Реал Сосьедад» на финал Кубка Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Арсен Захарян пропустит финал Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Футболист не включен в заявку «Реал Сосьедад». По данным Mundo Deportivo, Захарян пропустит решающий матч Кубка Испании из-за острого гастроэнтерита.

Финал состоится в субботу, 18 апреля. Команды будут играть в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Начало матча — в 22 часа по московскому времени. В полуфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад» выбил из соревнований другой баскский клуб — «Атлетик» (Бильбао). А мадридский клуб по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны».

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 22-летний футболист может покинуть испанский клуб, однако «Реал Сосьедад» опроверг слухи об уходе Захаряна.