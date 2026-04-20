Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Фиорентина
П1
3.60
X
3.35
П2
2.19
Футбол. Англия
22:00
Кристал Пэлас
:
Вест Хэм
П1
2.57
X
3.40
П2
2.88
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
П1
X
П2

Анри раскритиковал «Арсенал» после поражения от «Сити» в АПЛ

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри обрушился с критикой на «канониров» после поражения в матче 33-го тура АПЛ (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Арсенал» на выезде проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. «Сити» вплотную приблизился к «канонирам» в турнирной таблице. «Арсенал» с 70 очками идет на первом месте, подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от команды Микеля Артеты на три балла, имея игру в запасе.

— Это было очень разочаровывающее зрелище. В такой важной игре ожидаешь энергии, концентрации и характера, но «Арсенал» не показал ничего из этого. С самого начала команда выглядела нервной, допускала простые ошибки и позволила «Манчестер Сити» контролировать все.

В обороне они действовали неорганизованно. В центре поля проиграли слишком много единоборств. В атаке создали очень мало и ни разу не выглядели по-настоящему опасно. Создавалось ощущение, что они просто ждали, когда что-то произойдет, вместо того чтобы самим навязывать игру. Полузащита? Полностью отсутствовала. Ни контроля, ни присутствия, ни авторитета. Я едва замечал Мартина Субименди на поле, и это говорит обо всем относительно того, как «Арсенал» выступил в этой зоне.

Это не тот «Арсенал», который я знал раньше. Что изменилось? Этот клуб всегда строился на уверенности, борьбе и гордости, особенно в больших матчах. Сейчас всего этого не было.

Если ты хочешь выиграть чемпионат, нужно появляться в таких играх. «Арсенал» этого не сделал — и именно поэтому проиграл, — приводит слова Анри Sky Sports.

В следующем туре «горожане» 22 апреля на выезде сыграют с «Бернли». «Арсенал» 25 апреля примет «Ньюкасл».


Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 33
19.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Райан Шерки
(Матеус Нунес)
16′
Эрлинг Холанн
65′
Арсенал
Кай Хаверц
18′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
Статистика
Манчестер Сити
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
5
3
Угловые
8
5
Фолы
5
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти