Анри раскритиковал «Арсенал» после поражения от «Сити» в АПЛ

Накануне «Арсенал» на выезде проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии. «Сити» вплотную приблизился к «канонирам» в турнирной таблице. «Арсенал» с 70 очками идет на первом месте, подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от команды Микеля Артеты на три балла, имея игру в запасе.
— Это было очень разочаровывающее зрелище. В такой важной игре ожидаешь энергии, концентрации и характера, но «Арсенал» не показал ничего из этого. С самого начала команда выглядела нервной, допускала простые ошибки и позволила «Манчестер Сити» контролировать все.
В обороне они действовали неорганизованно. В центре поля проиграли слишком много единоборств. В атаке создали очень мало и ни разу не выглядели по-настоящему опасно. Создавалось ощущение, что они просто ждали, когда что-то произойдет, вместо того чтобы самим навязывать игру. Полузащита? Полностью отсутствовала. Ни контроля, ни присутствия, ни авторитета. Я едва замечал Мартина Субименди на поле, и это говорит обо всем относительно того, как «Арсенал» выступил в этой зоне.
Это не тот «Арсенал», который я знал раньше. Что изменилось? Этот клуб всегда строился на уверенности, борьбе и гордости, особенно в больших матчах. Сейчас всего этого не было.
Если ты хочешь выиграть чемпионат, нужно появляться в таких играх. «Арсенал» этого не сделал — и именно поэтому проиграл, — приводит слова Анри Sky Sports.
В следующем туре «горожане» 22 апреля на выезде сыграют с «Бернли». «Арсенал» 25 апреля примет «Ньюкасл».
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Райан Шерки
(Матеус Нунес)
16′
Эрлинг Холанн
65′
Кай Хаверц
18′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
83′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
60′
20
Бернарду Силва
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
11
Жереми Доку
88′
14
Нико Гонсалес
10
Райан Шерки
85′
47
Фил Фоден
16
Родри
88′
26
Савио
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Кай Хаверц
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
83′
3
Кристиан Москера
36′
74′
4
Бен Уайт
36
Мартин Субименди
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
46′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
74′
19
Леандро Троссар
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
