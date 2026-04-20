Анри раскритиковал «Арсенал» после поражения от «Сити» в АПЛ

— Это было очень разочаровывающее зрелище. В такой важной игре ожидаешь энергии, концентрации и характера, но «Арсенал» не показал ничего из этого. С самого начала команда выглядела нервной, допускала простые ошибки и позволила «Манчестер Сити» контролировать все.



В обороне они действовали неорганизованно. В центре поля проиграли слишком много единоборств. В атаке создали очень мало и ни разу не выглядели по-настоящему опасно. Создавалось ощущение, что они просто ждали, когда что-то произойдет, вместо того чтобы самим навязывать игру. Полузащита? Полностью отсутствовала. Ни контроля, ни присутствия, ни авторитета. Я едва замечал Мартина Субименди на поле, и это говорит обо всем относительно того, как «Арсенал» выступил в этой зоне.



Это не тот «Арсенал», который я знал раньше. Что изменилось? Этот клуб всегда строился на уверенности, борьбе и гордости, особенно в больших матчах. Сейчас всего этого не было.



Если ты хочешь выиграть чемпионат, нужно появляться в таких играх. «Арсенал» этого не сделал — и именно поэтому проиграл, — приводит слова Анри Sky Sports.