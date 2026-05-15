День в истории: 15 мая 2004 года лондонский «Арсенал» завершил сезон без поражений

В Кубке Англии и Кубке Английкой лиги «канониры» дошли до полуфинала, а борьбу за Лигу чемпионов прекратили на стадии ¼ финала. Но зато в чемпионате страны «Арсенал» провел весь сезон без проигрышей, а титул оформил досрочно, 25 апреля, в дерби против «Тоттенхэма», сыграв вничью 2:2. После этого команда Венгера еще довела чемпионскую кампанию до логического завершения, не оступившись до самого финиша.