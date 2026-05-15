День в истории: 15 мая 2004 года лондонский «Арсенал» завершил сезон без поражений

15 мая 2004 года лондонский «Арсенал» завершил сезон Премьер-лиги без единого поражения, войдя в историю английского футбола как легендарные «Непобедимые».

Команда Арсена Венгера не просто стала чемпионом Англии, но и сделала это с редчайшим показателем: 26 побед и 12 ничьих в 38 матчах.

В Кубке Англии и Кубке Английкой лиги «канониры» дошли до полуфинала, а борьбу за Лигу чемпионов прекратили на стадии ¼ финала. Но зато в чемпионате страны «Арсенал» провел весь сезон без проигрышей, а титул оформил досрочно, 25 апреля, в дерби против «Тоттенхэма», сыграв вничью 2:2. После этого команда Венгера еще довела чемпионскую кампанию до логического завершения, не оступившись до самого финиша.

В том составе блистали Тьерри Анри, Патрик Виейра, Деннис Бергкамп, Робер Пирес и другие звезды, а сама команда сочетала прагматичную дисциплину, технику и редкую уверенность в себе. «Арсенал» не только выиграл лигу, но и стал первым клубом в эпоху 38-турового чемпионата Англии, который прошел сезон без поражений.

Особую символичность этому успеху придает то, что он стал последним чемпионским титулом «Арсенала» в АПЛ на долгие годы. Зато именно команда Венгера задала эталон, к которому до сих пор обращаются, когда говорят о безупречном сезоне. 15 мая 2004 года стало днем, когда лондонский клуб окончательно превратился в футбольный миф.