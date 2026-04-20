Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком

Игрок вышел из себя после того, как фанат ударил по капоту машины, на которой он уезжал со стадиона.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Нигерийский футболист итальянской «Вероны» Гифт Орбан стал участником инцидента с болельщиком после матча с «Миланом», сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети X.

Конфликт произошел в воскресенье, когда после домашнего поражения «Вероны» (0:1) болельщик попытался сделать с Орбаном совместное фото, на что футболист отказался. В ответ фанат ударил по капоту автомобиля, в котором Орбан покидал стадион. После этого футболист вышел из машины, началась стычка, в ходе которой Орбан стал избивать болельщика. Потасовка завершилась благодаря вмешательству прохожих.

«Верона» позже осудила агрессивное поведение и объявила, что продолжит расследование происшествия.

Орбану 23 года. Он играет за «Верону» на правах аренды, а его права принадлежат немецкому «Хоффенхайму». Ранее футболист играл в «Лионе», «Генте» и «Стабеке».