Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком

Конфликт произошел в воскресенье, когда после домашнего поражения «Вероны» (0:1) болельщик попытался сделать с Орбаном совместное фото, на что футболист отказался. В ответ фанат ударил по капоту автомобиля, в котором Орбан покидал стадион. После этого футболист вышел из машины, началась стычка, в ходе которой Орбан стал избивать болельщика. Потасовка завершилась благодаря вмешательству прохожих.