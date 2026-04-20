Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком

Нигерийский футболист итальянской «Вероны» Гифт Орбан стал участником инцидента с болельщиком после матча с «Миланом», сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети X.
Конфликт произошел в воскресенье, когда после домашнего поражения «Вероны» (0:1) болельщик попытался сделать с Орбаном совместное фото, на что футболист отказался. В ответ фанат ударил по капоту автомобиля, в котором Орбан покидал стадион. После этого футболист вышел из машины, началась стычка, в ходе которой Орбан стал избивать болельщика. Потасовка завершилась благодаря вмешательству прохожих.
«Верона» позже осудила агрессивное поведение и объявила, что продолжит расследование происшествия.
Орбану 23 года. Он играет за «Верону» на правах аренды, а его права принадлежат немецкому «Хоффенхайму». Ранее футболист играл в «Лионе», «Генте» и «Стабеке».