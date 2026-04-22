Арбелоа: чемпионская гонка в Испании еще не окончена

«Реал» обыграл «Алавес» на домашней арене. Мадридский клуб набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей в турнирной таблице Ла Лиги «Барселоны» до шести баллов, но у каталонцев игра в запасе.
— В первом тайме мы доминировали. Должны были забить больше голов и закрепить победу, вместо того чтобы позволить им отыграться.
После игры с «Баварией» мы поговорили и решили, что должны выиграть оставшиеся семь матчей, это наша цель. Один матч позади, осталось шесть. Математически чемпионская гонка еще не завершена, да, она еще продолжается.
Почему болельщики на «Бернабеу» освистали Винисиуса? Я не думаю, что это было общее явление, что его освистывают все или что его освистывают постоянно. Это случается время от времени, я тоже через это проходил. Винисиус сегодня сыграл очень хорошо. Я уверен, что Вини хочет остаться в «Реале» на долгие годы.
Отношения к Винисиусу на «Бернабеу»? Это не первый подобный случай, но Вини — большой поклонник «Реала», он любит этот клуб и этот логотип. Я очень рад, когда болельщики вознаграждают его аплодисментами, — приводит слова Арбелоа Madrid Zone.
В следующем туре чемпионата Испании «Реал» 3 мая на выезде встретится с «Эспаньолом». «Барселона» в этот же день сыграет в гостях с «Осасуной».
Альваро Арбелоа
Эдуардо Коудет
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
30′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
50′
Антонио Мартинес
(Андер Гевара)
90+3′
13
Андрей Лунин
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
24
Дин Хейсен
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
63′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
58′
21
Браим Диас
3
Эдер Милитау
45′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
58′
30
Франко Мастантуоно
14
Орельен Тшуамени
35′
63′
6
Эдуардо Камавинга
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
90′
14
Науэль Теналья
17
Хонни Отто
24
Виктор Парада
11
Антонио Мартинес
3
Юссеф Энрикес
66′
20
Калебе
18
Хон Гуриди
58′
10
Карлес Аленья
4
Денис Суарес
58′
19
Пабло Ибаньес
8
Антонио Бланко
75′
6
Андер Гевара
15
Лукас Бойе
66′
22
Ибраим Диабате
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
