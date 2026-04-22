Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
СКА-Хабаровск
П1
1.93
X
3.46
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
КАМАЗ
П1
2.32
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Чайка
П1
1.52
X
4.38
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
П1
2.12
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.89
X
3.61
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Черноморец
П1
2.10
X
3.28
П2
3.80
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
:
Енисей
П1
4.20
X
3.24
П2
2.02
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Челябинск
П1
2.00
X
3.37
П2
4.05
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Родина
П1
2.85
X
3.07
П2
2.68
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Шинник
П1
1.55
X
4.01
П2
6.66
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Рубин
П1
1.57
X
4.34
П2
5.89
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Зенит
П1
3.45
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Атлетико
П1
2.36
X
3.68
П2
2.95
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
П1
2.15
X
3.21
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
П1
2.04
X
3.70
П2
3.65
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
П1
18.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
П1
1.27
X
7.21
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2

Арбелоа: чемпионская гонка в Испании еще не окончена

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Алавесом» в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Реал» обыграл «Алавес» на домашней арене. Мадридский клуб набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей в турнирной таблице Ла Лиги «Барселоны» до шести баллов, но у каталонцев игра в запасе.

— В первом тайме мы доминировали. Должны были забить больше голов и закрепить победу, вместо того чтобы позволить им отыграться.

После игры с «Баварией» мы поговорили и решили, что должны выиграть оставшиеся семь матчей, это наша цель. Один матч позади, осталось шесть. Математически чемпионская гонка еще не завершена, да, она еще продолжается.

Почему болельщики на «Бернабеу» освистали Винисиуса? Я не думаю, что это было общее явление, что его освистывают все или что его освистывают постоянно. Это случается время от времени, я тоже через это проходил. Винисиус сегодня сыграл очень хорошо. Я уверен, что Вини хочет остаться в «Реале» на долгие годы.

Отношения к Винисиусу на «Бернабеу»? Это не первый подобный случай, но Вини — большой поклонник «Реала», он любит этот клуб и этот логотип. Я очень рад, когда болельщики вознаграждают его аплодисментами, — приводит слова Арбелоа Madrid Zone.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» 3 мая на выезде встретится с «Эспаньолом». «Барселона» в этот же день сыграет в гостях с «Осасуной».

Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Алавес
Футбол, Испания, 33-й тур
21.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Эдуардо Коудет
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
30′
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
50′
Алавес
Антонио Мартинес
(Андер Гевара)
90+3′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
24
Дин Хейсен
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
63′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
58′
21
Браим Диас
3
Эдер Милитау
45′
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
58′
30
Франко Мастантуоно
14
Орельен Тшуамени
35′
63′
6
Эдуардо Камавинга
Алавес
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
90′
14
Науэль Теналья
17
Хонни Отто
24
Виктор Парада
11
Антонио Мартинес
3
Юссеф Энрикес
66′
20
Калебе
18
Хон Гуриди
58′
10
Карлес Аленья
4
Денис Суарес
58′
19
Пабло Ибаньес
8
Антонио Бланко
75′
6
Андер Гевара
15
Лукас Бойе
66′
22
Ибраим Диабате
Статистика
Реал
Алавес
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
24
19
Удары в створ
8
5
Угловые
9
6
Фолы
14
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
