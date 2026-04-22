Арбелоа: чемпионская гонка в Испании еще не окончена

— В первом тайме мы доминировали. Должны были забить больше голов и закрепить победу, вместо того чтобы позволить им отыграться.



После игры с «Баварией» мы поговорили и решили, что должны выиграть оставшиеся семь матчей, это наша цель. Один матч позади, осталось шесть. Математически чемпионская гонка еще не завершена, да, она еще продолжается.



Почему болельщики на «Бернабеу» освистали Винисиуса? Я не думаю, что это было общее явление, что его освистывают все или что его освистывают постоянно. Это случается время от времени, я тоже через это проходил. Винисиус сегодня сыграл очень хорошо. Я уверен, что Вини хочет остаться в «Реале» на долгие годы.



Отношения к Винисиусу на «Бернабеу»? Это не первый подобный случай, но Вини — большой поклонник «Реала», он любит этот клуб и этот логотип. Я очень рад, когда болельщики вознаграждают его аплодисментами, — приводит слова Арбелоа Madrid Zone.