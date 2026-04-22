«Реал» обыграл «Алавес» и сократил отставание от «Барселоны»

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
На 30-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. Гости отыграли один мяч в концовке встречи — отличился Антонио Мартинес.
«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе. «Алавес» идет на 17-й строчке — 33 очка.
Футбол, Испания, 33-й тур
21.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Эдуардо Коудет
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
