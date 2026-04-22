Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

«Реал» обыграл «Алавес» и сократил отставание от «Барселоны»

«Реал» переиграл «Алавес» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Источник: Getty Images

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 30-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. Гости отыграли один мяч в концовке встречи — отличился Антонио Мартинес.

«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе. «Алавес» идет на 17-й строчке — 33 очка.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Алавес
Футбол, Испания, 33-й тур
21.04.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Эдуардо Коудет
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти