Миллиардеры в мире спорта: 5 самых богатых спортсменов мира

Контракты за игру — только часть доходов топ-спортсменов. Основные суммы они зарабатывают за пределами поля, и эти цифры выглядят гораздо масштабнее зарплат.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На первый взгляд кажется, что самые большие деньги спортсмены получают за игру. Но если посмотреть на их реальные доходы, оказывается, что главные суммы приходят совсем из других источников — и именно они формируют состояния в миллиарды.

Майкл Джордан — 275 млн в год без выхода на площадку

Майкл Джордан
Майкл ДжорданИсточник: AP 2024

Майкл Джордан завершил карьеру больше 20 лет назад, но по доходам до сих пор обгоняет многих действующих спортсменов. За все время он заработал около 4,5 млрд долларов, и основная часть этих денег пришлась уже на период после баскетбола.

Главный источник — пожизненный контракт с Nike и бренд Jordan. Только в 2025 году Майкл получил 275 млн долларов, и это больше, чем годовые доходы многих действующих игроков. Даже при падении выручки бренд приносит миллиарды, а доля Джордана остается одной из самых крупных. Дополнительно доход приносит продажа доли в клубе «Шарлотт Хорнетс» и инвестиции, которыми управляет его семейная команда.

Тайгер Вудс — миллиарды вне поля и собственный бизнес

Тайгер Вудс
Тайгер Вудс Источник: Соцсети

Тайгер Вудс остается одним из самых богатых спортсменов мира, несмотря на паузы в карьере и громкие скандалы из-за его многочисленных измен жене. Его общий доход оценивается в 2,88 млрд долларов, и значительная часть этих денег пришлась не на турниры, а на проекты за пределами гольфа.

У Вудса выстроена целая система: компания по организации мероприятий TGR Live, ресторан The Woods и другие проекты. Вместе с Рори Макилроем он также запустил гольф-лигу TGL — еще один источник дохода, который не зависит от его формы и участия в турнирах. Даже в периоды, когда он не участвует в турнирах, доходы остаются на высоком уровне. За счет бизнеса и узнаваемости имя Вудса продолжает приносить деньги без привязки к результатам на поле.

Криштиану Роналду — огромные контракты и личный бренд

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Криштиану Роналду — один из самых узнаваемых спортсменов в мире, и его доходы это отражают. Общая сумма заработка оценивается в 2,5 млрд долларов, при этом деньги приходят сразу из нескольких источников.

Контракт с «Аль-Наср» стал одним из самых дорогих в истории спорта: сначала около 200 млн долларов в год, а затем — новое соглашение на 676 млн за два года. Только за счет зарплаты Роналду зарабатывает суммы, которые для большинства спортсменов остаются недостижимыми даже за несколько сезонов.

Отдельная часть дохода — пожизненный контракт с Nike стоимостью более 1 млрд долларов и собственный бренд CR7. Под этим именем выпускаются одежда, парфюм, работает сеть отелей и фитнес-студии.

Леброн Джеймс — миллиардер во время игры в НБА

Леброн Джеймс
Леброн ДжеймсИсточник: Соцсети

Леброн Джеймс стал миллиардером, оставаясь действующим игроком НБА — редкий случай для спорта. Его общий доход оценивается в 2 млрд долларов, и большая часть этих денег пришлась не на контракты с клубами.

Еще в начале карьеры Леброн активно работал с брендами, а в 2015 году подписал пожизненный контракт с Nike на сумму более 1 млрд долларов. Рекламные сделки приносили ему десятки миллионов в год задолго до статуса миллиардера.

Еще одна часть дохода — инвестиции. Больше всего ему приносит доля в футбольном клубе «Ливерпуль»: вложенные 6,5 млн долларов со временем выросли до десятков миллионов.

Лионель Месси — доходы от клуба и брендов

Лионель Месси
Лионель МессиИсточник: Соцсети

Лионель Месси остается одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Общая сумма заработка — 2 млрд долларов, а ежегодный доход достигает 150 млн.

Помимо зарплаты, значительную часть денег приносит реклама. Пожизненный контракт с Adidas оценивается примерно в 1 млрд долларов, плюс сотрудничество с крупными брендами вроде PepsiCo, Mastercard и Budweiser. Дополнительно Месси получает доход от бизнеса — в том числе за счет доли в «Интер Майами» и собственных проектов.

