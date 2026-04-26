Миллиардеры в мире спорта: 5 самых богатых спортсменов мира

У Вудса выстроена целая система: компания по организации мероприятий TGR Live, ресторан The Woods и другие проекты. Вместе с Рори Макилроем он также запустил гольф-лигу TGL — еще один источник дохода, который не зависит от его формы и участия в турнирах. Даже в периоды, когда он не участвует в турнирах, доходы остаются на высоком уровне. За счет бизнеса и узнаваемости имя Вудса продолжает приносить деньги без привязки к результатам на поле.