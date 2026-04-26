Миллиардеры в мире спорта: 5 самых богатых спортсменов мира

На первый взгляд кажется, что самые большие деньги спортсмены получают за игру. Но если посмотреть на их реальные доходы, оказывается, что главные суммы приходят совсем из других источников — и именно они формируют состояния в миллиарды.
Майкл Джордан — 275 млн в год без выхода на площадку
Майкл Джордан завершил карьеру больше 20 лет назад, но по доходам до сих пор обгоняет многих действующих спортсменов. За все время он заработал около 4,5 млрд долларов, и основная часть этих денег пришлась уже на период после баскетбола.
Главный источник — пожизненный контракт с Nike и бренд Jordan. Только в 2025 году Майкл получил 275 млн долларов, и это больше, чем годовые доходы многих действующих игроков. Даже при падении выручки бренд приносит миллиарды, а доля Джордана остается одной из самых крупных. Дополнительно доход приносит продажа доли в клубе «Шарлотт Хорнетс» и инвестиции, которыми управляет его семейная команда.
Тайгер Вудс — миллиарды вне поля и собственный бизнес
Тайгер Вудс остается одним из самых богатых спортсменов мира, несмотря на паузы в карьере и громкие скандалы из-за его многочисленных измен жене. Его общий доход оценивается в 2,88 млрд долларов, и значительная часть этих денег пришлась не на турниры, а на проекты за пределами гольфа.
У Вудса выстроена целая система: компания по организации мероприятий TGR Live, ресторан The Woods и другие проекты. Вместе с Рори Макилроем он также запустил гольф-лигу TGL — еще один источник дохода, который не зависит от его формы и участия в турнирах. Даже в периоды, когда он не участвует в турнирах, доходы остаются на высоком уровне. За счет бизнеса и узнаваемости имя Вудса продолжает приносить деньги без привязки к результатам на поле.
Криштиану Роналду — огромные контракты и личный бренд
Криштиану Роналду — один из самых узнаваемых спортсменов в мире, и его доходы это отражают. Общая сумма заработка оценивается в 2,5 млрд долларов, при этом деньги приходят сразу из нескольких источников.
Контракт с «Аль-Наср» стал одним из самых дорогих в истории спорта: сначала около 200 млн долларов в год, а затем — новое соглашение на 676 млн за два года. Только за счет зарплаты Роналду зарабатывает суммы, которые для большинства спортсменов остаются недостижимыми даже за несколько сезонов.
Отдельная часть дохода — пожизненный контракт с Nike стоимостью более 1 млрд долларов и собственный бренд CR7. Под этим именем выпускаются одежда, парфюм, работает сеть отелей и фитнес-студии.
Леброн Джеймс — миллиардер во время игры в НБА
Леброн Джеймс стал миллиардером, оставаясь действующим игроком НБА — редкий случай для спорта. Его общий доход оценивается в 2 млрд долларов, и большая часть этих денег пришлась не на контракты с клубами.
Еще в начале карьеры Леброн активно работал с брендами, а в 2015 году подписал пожизненный контракт с Nike на сумму более 1 млрд долларов. Рекламные сделки приносили ему десятки миллионов в год задолго до статуса миллиардера.
Еще одна часть дохода — инвестиции. Больше всего ему приносит доля в футбольном клубе «Ливерпуль»: вложенные 6,5 млн долларов со временем выросли до десятков миллионов.
Лионель Месси — доходы от клуба и брендов
Лионель Месси остается одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Общая сумма заработка — 2 млрд долларов, а ежегодный доход достигает 150 млн.
Помимо зарплаты, значительную часть денег приносит реклама. Пожизненный контракт с Adidas оценивается примерно в 1 млрд долларов, плюс сотрудничество с крупными брендами вроде PepsiCo, Mastercard и Budweiser. Дополнительно Месси получает доход от бизнеса — в том числе за счет доли в «Интер Майами» и собственных проектов.