СМИ: Неймар пропустил тренировку «Сантоса» без объяснения причин

По информации источника, Неймар отсутствовал на тренировке «Сантоса» на базе клуба в воскресенье, 26 апреля. Футболист должен был работать в группе игроков, не задействованных в матче 13-го тура чемпионата Бразилии против «Баии» (2:2).
Представители клуба связались с Неймаром и его окружением, чтобы прояснить ситуацию, однако на данный момент ни «Сантос», ни Неймар не дали официальных комментариев.
В среду, 29 апреля, «Сантос» сыграет в Аргентине против «Сан-Лоренсо» в матче Кубка Судамериканы.
В нынешнем сезоне 34-летний Неймар принял участие в 10 матчах «Сантоса» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску предстоящего чемпионата мира. Нападающий не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
Сборная Бразилии на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сыграет в группе С против команд Гаити, Шотландии и Марокко.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.