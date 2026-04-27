СМИ: Неймар пропустил тренировку «Сантоса» без объяснения причин

Нападающий «Сантоса» Неймар не появился на воскресной тренировке команды, сообщает ESPN.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, Неймар отсутствовал на тренировке «Сантоса» на базе клуба в воскресенье, 26 апреля. Футболист должен был работать в группе игроков, не задействованных в матче 13-го тура чемпионата Бразилии против «Баии» (2:2).

Представители клуба связались с Неймаром и его окружением, чтобы прояснить ситуацию, однако на данный момент ни «Сантос», ни Неймар не дали официальных комментариев.

В среду, 29 апреля, «Сантос» сыграет в Аргентине против «Сан-Лоренсо» в матче Кубка Судамериканы.

В нынешнем сезоне 34-летний Неймар принял участие в 10 матчах «Сантоса» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску предстоящего чемпионата мира. Нападающий не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

Сборная Бразилии на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сыграет в группе С против команд Гаити, Шотландии и Марокко.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.