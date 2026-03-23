Неймар близок к пропуску чемпионата мира, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Шансы лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара на участие в чемпионате мира 2026 года оцениваются как минимальные на фоне напряженных отношений игрока с Бразильской конфедерацией футбола (CBF), сообщает CNN Brasil со ссылкой на источник в организации.
По информации источника, в организации сомневаются в физических кондициях 34-летнего нападающего «Сантоса», учитывая количество пропущенных им матчей, а также недовольны его последними высказываниями и поведением. Кроме того, в CBF считают, что Неймар пытается использовать поддержку болельщиков и медийное влияние для создания конфликта с организацией и тренерским штабом сборной.
Отмечается, что дополнительное недовольство вызвала ситуация вокруг матча «Сантоса» в чемпионате Бразилии против «Мирасола», который состоялся 11 марта. Главный тренер сборной Бразилии итальянец Карло Анчелотти предпринял сложную поездку, чтобы лично оценить игрока, однако Неймар не принял участия во встрече, сославшись на необходимость регулирования нагрузок, и не появился на стадионе. В федерации полагают, что футболист имел возможность встретиться с тренером и продемонстрировать ему свою заинтересованность.
Подчеркивается, что на текущий момент Неймар фактически выпал из числа претендентов на поездку на чемпионат мира. При этом, по данным источника, у игрока сохраняется теоретический шанс изменить ситуацию, однако для этого ему необходимо ярко проявить себя в оставшихся матчах до объявления окончательной заявки сборной.
Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Ранее Неймар не вошел в заявку сборной Бразилии из 26 игроков на мартовские товарищеские матчи против команд Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). По данным СМИ, он входил в расширенный состав.
В 2026 году Неймар принял участие в пяти матчах за «Сантос», в которых забил три мяча. На счету нападающего 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар вызывался в сборную в октябре 2023 года.