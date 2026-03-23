Неймар близок к пропуску чемпионата мира, пишут СМИ

Отмечается, что дополнительное недовольство вызвала ситуация вокруг матча «Сантоса» в чемпионате Бразилии против «Мирасола», который состоялся 11 марта. Главный тренер сборной Бразилии итальянец Карло Анчелотти предпринял сложную поездку, чтобы лично оценить игрока, однако Неймар не принял участия во встрече, сославшись на необходимость регулирования нагрузок, и не появился на стадионе. В федерации полагают, что футболист имел возможность встретиться с тренером и продемонстрировать ему свою заинтересованность.