Неймар после травм: как рухнула карьера и что с ним происходит сейчас

Путь в футбол для Неймара начался в семь лет, когда отец отдал его в клуб «Сантос». Он сразу привлек внимание своей недосягаемой техникой и скоростью. В 14 лет парень поехал на просмотр в академию мадридского «Реала», но отец принял решение вернуть сына на родину — посчитал, что вундеркинд должен развиваться в Бразилии. Неймар дебютировал за основную команду «Сантоса» в марте 2009 года в возрасте 17 лет, а свой первый гол забил уже через три месяца. В 20 лет он отпраздновал 100 голов в карьере — достижение, которое для его возраста считалось огромным шагом вперед. Бразилия замерла в ожидании нового феномена.