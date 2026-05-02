Неймар после травм: как рухнула карьера и что с ним происходит сейчас

Неймар да Силва Сантос Жуниор родился 5 февраля 1992 года в бразильском городе Можи-дас-Крузис. Он был тем, кого называют вундеркиндом, и в 20 лет уже входил в число лучших игроков планеты. Но гениальность Неймара всегда имела обратную сторону. Из-за стиля игры, который провоцирует соперников на грубые фолы, он стал одной из самых травмируемых звезд современного футбола. С октября 2023 года его карьера превратилась в бесконечную череду операций, реабилитаций и надежд на возвращение, которые разбивались о новые повреждения.
Как мальчик из бедной семьи стал наследником Пеле
Неймар родился в небогатой семье. Его отец, Неймар-старший, был профессиональным футболистом, но выступал в низших лигах и был вынужден оставить карьеру из-за травм. Мать работала поваром — денег едва хватало, семья жила без света, а в больнице Надин не смогла позволить себе сделать УЗИ до рождения сына.
Путь в футбол для Неймара начался в семь лет, когда отец отдал его в клуб «Сантос». Он сразу привлек внимание своей недосягаемой техникой и скоростью. В 14 лет парень поехал на просмотр в академию мадридского «Реала», но отец принял решение вернуть сына на родину — посчитал, что вундеркинд должен развиваться в Бразилии. Неймар дебютировал за основную команду «Сантоса» в марте 2009 года в возрасте 17 лет, а свой первый гол забил уже через три месяца. В 20 лет он отпраздновал 100 голов в карьере — достижение, которое для его возраста считалось огромным шагом вперед. Бразилия замерла в ожидании нового феномена.
«Барселона», «ПСЖ» и чемпионские титулы
В 2013 году Неймар отправился покорять Европу. «Барселона» заплатила за его переход 57 миллионов евро, что на тот момент вызвало немало вопросов у испанской прокуратуры. Но на поле вопросы отпали сами собой. Вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом Неймар составил легендарное атакующее трио MSN (прозвище происходит от первых букв имен игроков). В 2015 году он выиграл Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка Испании и в третий раз подряд получил приз лучшему игроку Бразилии.
В 2017 году «ПСЖ» («Пари Сен-Жермен» — французский профессиональный футбольный клуб) совершил трансфер века — заплатил за бразильца 222 миллиона евро, сделав его самым дорогим футболистом в истории. В Париже Неймар провел шесть сезонов, выиграл пять титулов чемпиона Франции и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов. Казалось, он на вершине. Но травмы уже начали подтачивать его карьеру — в «ПСЖ» он пропускал примерно каждый третий матч из-за повреждений. Однако главное испытание было впереди.
Разрыв крестообразных связок и потеря места в сборной
18 октября 2023 года в матче отборочного турнира чемпионата мира против Уругвая Неймар получил страшную травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена. На восстановление ушло больше года, на поле он вернулся лишь в ноябре 2024 года. Но вернуться на прежний уровень оказалось практически невозможно.
После травмы Неймар провел всего пять матчей за саудовский «Аль-Хиляль», куда перешел из «ПСЖ» за 90 миллионов евро, и забил один гол. Саудовский вояж, на который возлагались огромные надежды, обернулся полным провалом. В январе 2025 года контракт был расторгнут, и Неймар, которому уже никто из топ-клубов Европы не предлагал контракт, был вынужден вернуться в родной «Сантос».
Сборная, которую он когда-то вел за собой, ушла вперед без него. С октября 2023 года Неймар ни разу не надевал футболку национальной команды. Главный тренер Бразилии Карло Анчелотти проигнорировал его при выборе состава на мартовские товарищеские матчи 2026 года, и участие лучшего бомбардира в истории сборной (79 голов) в чемпионате мира оказалось под большим вопросом.
Последний шанс и угроза завершения карьеры
Вернувшись в родной клуб, Неймар все же сумел напомнить о себе. За сезон 2026 года он забил 11 голов и отдал пять результативных передач, сыграв ключевую роль в драматичном спасении «Сантоса» от вылета из элитного дивизиона. Особенно ярким стал его хет-трик в ворота «Жувентуде» — первый хет-трик Неймара с апреля 2022 года. Но проблемы со здоровьем никуда не делись. Из-за постоянных повреждений подколенного сухожилия он пропустил 18 матчей во всех соревнованиях и был вынужден играть, несмотря на боль в колене, а затем лег на очередную операцию.
И все же «Сантос» решил продлить контракт с 34-летним футболистом до декабря 2026 года. Но сам Неймар не скрывает: будущее под вопросом и возможно, что в декабре он официально завершит спортивную карьеру. Если этот уход состоится, конец карьеры наступит в том же клубе, где она начиналась.
Четверо детей и отношения на публику
За пределами поля жизнь Неймара не менее бурная. У него четверо детей от трех разных женщин. Старший сын, Дави Лукка, родился в 2011 году от экс-подруги Каролины Дантас. В 2023 году у него родилась дочь Мави от бразильской модели Бруны Бьянкарди, а в 2025-м — вторая дочь от нее, Мел. Также у футболиста есть дочь Гелена от модели Аманды Кимберли, которая родилась в 2024 году.
Отношения с Бьянкарди были нестабильными. Бруна ушла от Неймара в конце ноября 2023 года, через несколько месяцев после рождения Мави, как раз из-за его измены с Амандой Кимберли. Несмотря на скандалы, футболист активно участвует в воспитании всех детей и часто публикует семейные фото.
Неймар уже не тот гений, который заставлял стадионы замирать от восторга. Он играет через боль и с мыслью, что декабрь может стать финальным месяцем в его долгой спортивной карьере. Возможно, это последний сезон бразильской легенды, и от этого становится немного грустно.