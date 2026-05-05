Каррагер: «Челси» выглядит как разваливающийся футбольный клуб

В понедельник, 4 мая, «Челси» уступил «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 1:3. В 10 последних матчах во всех турнирах «Челси» потерпел восемь поражений с общим счетом 3:22. В АПЛ у команды серия из шести поражений подряд.
Как сообщает Squawka, «Челси» потерпел шесть подряд поражений в АПЛ впервые с ноября 1993 года.
— Вчера на поле были пять или шесть настоящих игроков топ-уровня, и их победила вторая команда «Ноттингем Форест». Менее 12 месяцев назад они устроили взбучку «ПСЖ». Сейчас у них нет связи между игроками, тренерским штабом и фанатами. В каком-то смысле это хорошая вещь, потому что это говорит о том, что футбол — это не только трата денег, покупка игроков, текучка кадров. В футболе важно создать ощущение сплоченности, чего у них нет. Они выглядят как разваливающийся футбольный клуб, — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Поражение от «Ноттингем Форест» лишило «Челси» даже математических шансов на попадание в Лигу чемпионов. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 48 очками.
В следующем туре «Челси» 9 мая на выезде встретится с «Ливерпулем».
Калум Макфарлейн
Витор Перейра
Жоао Педро
(Марк Кукурелья)
90+3′
Тайво Авонийи
(Дилан Баква)
2′
Игор Жезус
15′
Тайво Авонийи
(Морган Гиббс-Уайт)
52′
Коул Палмер
45+10′
27
Мало Гюсто
14′
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
78′
1
Роберт Санчес
66′
12
Филип Йергенсен
55
Джесси Дерри
45′
9
Лиам Делап
78′
4
Тосин Адарабиойо
46′
6
Леви Колвилл
45
Ромео Лавиа
58′
17
Андрей Сантос
26
Матц Селс
25
Лука Нец
24
Джеймс Макэйти
4
Морату
10′
22
Райан Йейтс
9
Тайво Авонийи
44
Зак Эбботт
45′
3
Неко Уильямс
29
Дилан Баква
80′
21
Омари Хатчинсон
23
Жаир Кунья
46′
31
Никола Миленкович
16
Николас Домингес
46′
8
Эллиот Андерсон
19
Игор Жезус
46′
10
Морган Гиббс-Уайт
66′
11
Крис Вуд
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти