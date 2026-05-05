Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.10
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2

Каррагер: «Челси» выглядит как разваливающийся футбольный клуб

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о безвыигрышной серии лондонского «Челси».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

В понедельник, 4 мая, «Челси» уступил «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 1:3. В 10 последних матчах во всех турнирах «Челси» потерпел восемь поражений с общим счетом 3:22. В АПЛ у команды серия из шести поражений подряд.

Как сообщает Squawka, «Челси» потерпел шесть подряд поражений в АПЛ впервые с ноября 1993 года.

— Вчера на поле были пять или шесть настоящих игроков топ-уровня, и их победила вторая команда «Ноттингем Форест». Менее 12 месяцев назад они устроили взбучку «ПСЖ». Сейчас у них нет связи между игроками, тренерским штабом и фанатами. В каком-то смысле это хорошая вещь, потому что это говорит о том, что футбол — это не только трата денег, покупка игроков, текучка кадров. В футболе важно создать ощущение сплоченности, чего у них нет. Они выглядят как разваливающийся футбольный клуб, — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Поражение от «Ноттингем Форест» лишило «Челси» даже математических шансов на попадание в Лигу чемпионов. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 48 очками.

В следующем туре «Челси» 9 мая на выезде встретится с «Ливерпулем».

Челси
1:3
Первый тайм: 0:2
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 35
4.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Калум Макфарлейн
Витор Перейра
Голы
Челси
Жоао Педро
(Марк Кукурелья)
90+3′
Ноттингем Форест
Тайво Авонийи
(Дилан Баква)
2′
Игор Жезус
15′
Тайво Авонийи
(Морган Гиббс-Уайт)
52′
Нереализованные пенальти
Челси
Коул Палмер
45+10′
Составы команд
Челси
27
Мало Гюсто
14′
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
78′
1
Роберт Санчес
66′
12
Филип Йергенсен
55
Джесси Дерри
45′
9
Лиам Делап
78′
4
Тосин Адарабиойо
46′
6
Леви Колвилл
45
Ромео Лавиа
58′
17
Андрей Сантос
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
25
Лука Нец
24
Джеймс Макэйти
4
Морату
10′
22
Райан Йейтс
9
Тайво Авонийи
44
Зак Эбботт
45′
3
Неко Уильямс
29
Дилан Баква
80′
21
Омари Хатчинсон
23
Жаир Кунья
46′
31
Никола Миленкович
16
Николас Домингес
46′
8
Эллиот Андерсон
19
Игор Жезус
46′
10
Морган Гиббс-Уайт
66′
11
Крис Вуд
Статистика
Челси
Ноттингем Форест
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
21
6
Удары в створ
5
4
Угловые
10
1
Фолы
12
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти