Мбаппе испортил отношения с партнерами и может покинуть «Реал»

По информации источника, 27-летний француз негативно влияет на атмосферу в команде. Сообщается, что на одной из тренировок Мбаппе продемонстрировал пренебрежительное отношение к одному из сотрудников команды, а также недавно опоздал на командный ужин на 40 минут.
Отмечается, что других футболистов «Реала» раздражает излишний индивидуализм в поведении Мбаппе, который приводит к его все большему отчуждению от партнеров в раздевалке. Звездный нападающий предпочитает поддерживать отношения только с французскими игроками мадридского клуба — защитником Ферланом Менди, а также полузащитниками Эдуарду Камавинга и Орельеном Чуамени.
По информации журналиста Франсуа Галлардо, в «Реале» в последние недели обострился конфликт Мбаппе и Винисиуса Жуниора, причем большинство игроков мадридского клуба находятся на стороне бразильца. Отмечается, что ближайшим летом мать Мбаппе Файза Ламари, представляющая его интересы, может выдвинуть руководству «Реала» ультиматум: либо клуб расстанется с Винисиусом, либо команду покинет ее сын.
Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 100 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В этом сезоне Мбаппе является лучшим бомбардиром «Реала», забив 41 гол в 41 матче.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на 11 очков. В воскресенье, 10 мая, команды сыграют друг с другом на «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.