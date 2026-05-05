Мбаппе испортил отношения с партнерами и может покинуть «Реал»

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 100 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.