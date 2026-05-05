Мбаппе испортил отношения с партнерами и может покинуть «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе имеет серьезные проблемы во взаимоотношениях внутри команды. Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 27-летний француз негативно влияет на атмосферу в команде. Сообщается, что на одной из тренировок Мбаппе продемонстрировал пренебрежительное отношение к одному из сотрудников команды, а также недавно опоздал на командный ужин на 40 минут.

Отмечается, что других футболистов «Реала» раздражает излишний индивидуализм в поведении Мбаппе, который приводит к его все большему отчуждению от партнеров в раздевалке. Звездный нападающий предпочитает поддерживать отношения только с французскими игроками мадридского клуба — защитником Ферланом Менди, а также полузащитниками Эдуарду Камавинга и Орельеном Чуамени.

По информации журналиста Франсуа Галлардо, в «Реале» в последние недели обострился конфликт Мбаппе и Винисиуса Жуниора, причем большинство игроков мадридского клуба находятся на стороне бразильца. Отмечается, что ближайшим летом мать Мбаппе Файза Ламари, представляющая его интересы, может выдвинуть руководству «Реала» ультиматум: либо клуб расстанется с Винисиусом, либо команду покинет ее сын.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 100 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В этом сезоне Мбаппе является лучшим бомбардиром «Реала», забив 41 гол в 41 матче.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на 11 очков. В воскресенье, 10 мая, команды сыграют друг с другом на «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

