СМИ: «Манчестер Сити» договорился о новом контракте с Фоденом

25-летний Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду футболист выступает с 2017 года. В составе «горожан» полузащитник провел 365 матчей во всех турнирах, в которых забил 110 голов и сделал 66 результативных передач. Вместе с клубом Фоден стал шестикратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Кубка лиги. Он дважды завоевал Кубок Англии и Суперкубок страны. Также футболист выиграл Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.