СМИ: «Манчестер Сити» договорился о новом контракте с Фоденом

По информации Орнштейна, новое трудовое соглашение игрока будет рассчитано до 2030 года. Действующий контракт Фодена истекает 30 июня 2027 года.
25-летний Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду футболист выступает с 2017 года. В составе «горожан» полузащитник провел 365 матчей во всех турнирах, в которых забил 110 голов и сделал 66 результативных передач. Вместе с клубом Фоден стал шестикратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Кубка лиги. Он дважды завоевал Кубок Англии и Суперкубок страны. Также футболист выиграл Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне Фоден отыграл за «Манчестер Сити» в 46 матчах, забив 10 мячей и сделав пять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фила Фодена в 80 миллионов евро.
После 34 встреч в АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место место в турнирной таблице, набрав 71 очко. Идущий на первой строчке «Арсенал» имеет в активе 76 баллов в 35 матчах.
В следующем туре «Манчестер Сити» 9 мая примет на своем поле «Брентфорд».