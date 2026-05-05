«Челси» рассматривает Хави в качестве нового главного тренера

По данным Independent, испанский специалист находится в числе кандидатов на пост рулевого «Челси». Лондонский клуб занялся поиском нового наставника после решения расстаться с Лиамом Росеньором.
Источник отмечает, что руководство «синих» обращает внимание на стиль игры Хави, который во многом схож с футболом команды при Энцо Мареске. В число претендентов на пост главного тренера лондонского клуба также входят другие испанские специалисты — Хаби Алонсо, Сеск Фабрегас и Андони Ираола.
За три тура до завершения чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и располагается вне зоны Лиги чемпионов — лондонцы идут на девятой позиции в таблице.
Хави остается без работы с лета 2024 года, когда покинул «Барселону». Хави — воспитанник каталонского клуба, c 1998-го по 2015 год был игроком «Барселоны». Вместе с клубом он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и 8 раз чемпионат Испании. Также Хави — чемпион мира в составе сборной Испании и дважды выигрывал чемпионат Европы.