«Челси» рассматривает Хави в качестве нового главного тренера

Хави остается без работы с лета 2024 года, когда покинул «Барселону». Хави — воспитанник каталонского клуба, c 1998-го по 2015 год был игроком «Барселоны». Вместе с клубом он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и 8 раз чемпионат Испании. Также Хави — чемпион мира в составе сборной Испании и дважды выигрывал чемпионат Европы.