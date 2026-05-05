Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем мира

«Вряд ли Сафонов станет лучшим вратарем мира, среди голкиперов большая конкуренция. Но если он выиграет Лигу чемпионов и прекрасно проявит себя в оставшихся матчах, то шансы будут. В ответной игре с “Баварией” у Матвея будет много работы. Эта встреча станет для него хорошим тестом. Матч будет результативным, но наверняка не девять голов. В обеих командах много мастеров атаки и сильных футболистов. Обе команды настроены на атакующие действия, но дальше пройдет тот клуб, который больше внимания уделит обороне», — цитирует Семина Metaratings.ru.