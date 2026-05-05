Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем мира

Юрий Семин поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Первая игра команд в Париже завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:4.
«Вряд ли Сафонов станет лучшим вратарем мира, среди голкиперов большая конкуренция. Но если он выиграет Лигу чемпионов и прекрасно проявит себя в оставшихся матчах, то шансы будут. В ответной игре с “Баварией” у Матвея будет много работы. Эта встреча станет для него хорошим тестом. Матч будет результативным, но наверняка не девять голов. В обеих командах много мастеров атаки и сильных футболистов. Обе команды настроены на атакующие действия, но дальше пройдет тот клуб, который больше внимания уделит обороне», — цитирует Семина Metaratings.ru.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за парижский клуб 40 матчей, в которых пропустил 37 мячей и 18 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В прошлом сезоне Сафонов завоевал с «ПСЖ» шесть трофеев: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».