Победитель ЛЧ-2019/20 решил завершить карьеру в 30 лет

30-летний немец принял это решение после травмы колена, полученной 18 апреля в выездном матче чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:2). Несмотря на то, что Зюле сумел избежать разрыва крестообразной связки колена, он принял решение окончательно повесить бутсы на гвоздь.
— Наш врач провел тест в раздевалке, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я пошел в душ и плакал 10 минут с мыслью: «Она порвана». На следующий день я пошел на МРТ и получил хорошие новости, но мне стало на тысячу процентов понятно, что с футболом все кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми — только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», — сказал Зюле.
Никлас Зюле провел 397 матчей за «Хоффенхайм», «Баварию» и «Боруссию», в которых забил 18 мячей и отдал 14 голевых передач. С мюнхенцами он завоевал 14 трофеев, в том числе пять титулов чемпионов Бундеслиги (2018−2022), две победы в Кубке Германии (2019, 2020) и победу в Лиге чемпионов (2020).
Также Зюле провел 49 матчей за сборную Германии и забил один мяч. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и победителем Кубка конфедераций 2017 года в России.
По информации Transfermarkt, за свою карьеру Зюле получил более 30 различных травм, в том числе два разрыва крестообразных связок колена — в 2014 и 2019 годах. В этом сезоне из-за повреждений он сыграл всего 12 матчей.