Победитель ЛЧ-2019/20 решил завершить карьеру в 30 лет

— Наш врач провел тест в раздевалке, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я пошел в душ и плакал 10 минут с мыслью: «Она порвана». На следующий день я пошел на МРТ и получил хорошие новости, но мне стало на тысячу процентов понятно, что с футболом все кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми — только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», — сказал Зюле.