Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.75
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.81
П2
5.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.99
П2
4.88
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.25
П2
5.47
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Победитель ЛЧ-2019/20 решил завершить карьеру в 30 лет

Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30-летний немец принял это решение после травмы колена, полученной 18 апреля в выездном матче чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (1:2). Несмотря на то, что Зюле сумел избежать разрыва крестообразной связки колена, он принял решение окончательно повесить бутсы на гвоздь.

— Наш врач провел тест в раздевалке, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой. Я пошел в душ и плакал 10 минут с мыслью: «Она порвана». На следующий день я пошел на МРТ и получил хорошие новости, но мне стало на тысячу процентов понятно, что с футболом все кончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать возможности пожить, возможности быть независимым, съездить в отпуск, провести время с детьми — только для того, чтобы потом в третий раз порвать «кресты», — сказал Зюле.

Никлас Зюле провел 397 матчей за «Хоффенхайм», «Баварию» и «Боруссию», в которых забил 18 мячей и отдал 14 голевых передач. С мюнхенцами он завоевал 14 трофеев, в том числе пять титулов чемпионов Бундеслиги (2018−2022), две победы в Кубке Германии (2019, 2020) и победу в Лиге чемпионов (2020).

Также Зюле провел 49 матчей за сборную Германии и забил один мяч. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и победителем Кубка конфедераций 2017 года в России.

По информации Transfermarkt, за свою карьеру Зюле получил более 30 различных травм, в том числе два разрыва крестообразных связок колена — в 2014 и 2019 годах. В этом сезоне из-за повреждений он сыграл всего 12 матчей.