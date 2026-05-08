Защитник «Баварии» пропустит финал Кубка Германии с «Штутгартом»

25-летний Дэвис получил травму в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1). Футболист появился на поле в середине второго тайма и доиграл встречу до конца. Медицинское обследование выявило у игрока сборной Канады мышечное повреждение задней поверхности левого бедра. Он выбыл из строя на несколько недель.
Дэвис не поможет команде в финальном матче Кубка Германии с «Штутгартом», который пройдет 23 мая на домашней арене «Баварии».
Отмечается, что футболист уже приступил к восстановлению под наблюдением медицинского персонала клуба.
Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. В составе клуба футболист провел 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 40 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2030 года. Вместе с «Баварией» защитник семь раз стал чемпионов Германии, четырежды завоевал Суперкубок и дважды — Кубок страны. Также Дэвис стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
В нынешнем сезоне на счету Дэвиса 23 матча во всех турнирах, в которых он отличился один раз и отдал пять голевых передач.