Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.41
П2
2.49
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.54
П2
12.50
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.93
П2
9.40
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.52
П2
4.45
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.27
П2
2.86
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.18
П2
6.56
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.35
П2
2.95

Защитник «Баварии» пропустит финал Кубка Германии с «Штутгартом»

Игрок мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-летний Дэвис получил травму в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1). Футболист появился на поле в середине второго тайма и доиграл встречу до конца. Медицинское обследование выявило у игрока сборной Канады мышечное повреждение задней поверхности левого бедра. Он выбыл из строя на несколько недель.

Дэвис не поможет команде в финальном матче Кубка Германии с «Штутгартом», который пройдет 23 мая на домашней арене «Баварии».

Отмечается, что футболист уже приступил к восстановлению под наблюдением медицинского персонала клуба.

Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. В составе клуба футболист провел 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 40 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2030 года. Вместе с «Баварией» защитник семь раз стал чемпионов Германии, четырежды завоевал Суперкубок и дважды — Кубок страны. Также Дэвис стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне на счету Дэвиса 23 матча во всех турнирах, в которых он отличился один раз и отдал пять голевых передач.