Защитник «Баварии» пропустит финал Кубка Германии с «Штутгартом»

Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. В составе клуба футболист провел 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 40 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2030 года. Вместе с «Баварией» защитник семь раз стал чемпионов Германии, четырежды завоевал Суперкубок и дважды — Кубок страны. Также Дэвис стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.