Футболиста клуба АПЛ подозревают в педофилии

Хименес является воспитанником мадридского «Реала». Летом 2023 года он перешел в «Милан», за который провел 34 матча и отметился двумя голевыми передачами. Прошлым летом Хименес на правах аренды перешел в «Борнмут», за который в этом сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах и забил один мяч. В феврале стало известно, что «Борнмут» договорился с «Миланом» о выкупе Хименеса за 19,5 млн евро.