Футболиста клуба АПЛ подозревают в педофилии

По информации источника, в личной переписке 20-летний испанец намекал несовершеннолетней девушке на личную встречу.
— «Борнмут» осведомлен о сообщениях, касающихся Алекса Хименеса. Клуб понимает серьезность ситуации и в настоящее время проводится расследование. В результате, Алекс не будет включен в состав на завтрашний матч против «Фулхэма», — сказано в заявлении клуба.
Хименес является воспитанником мадридского «Реала». Летом 2023 года он перешел в «Милан», за который провел 34 матча и отметился двумя голевыми передачами. Прошлым летом Хименес на правах аренды перешел в «Борнмут», за который в этом сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах и забил один мяч. В феврале стало известно, что «Борнмут» договорился с «Миланом» о выкупе Хименеса за 19,5 млн евро.
«Борнмут» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и ведет борьбу за выход в еврокубки. За свою 127-летнюю историю клуб ни разу не играл в еврокубковых турнирах. В субботу, 9 мая, «Борнмут» на выезде сыграет против «Фулхэма». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.