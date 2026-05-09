Клуб Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд

В настоящее время «Шанхай Шэньхуа» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Отставание от лидера первенства, «Чэнду», возросло до 20 очков. Следует отметить, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.