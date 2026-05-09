«Лейпциг» гарантировал себе третье место по итогам сезона

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ксавьер Шлагер и Вилли Орбан. У гостей гол забил Абдулие Сисей.
Как сообщается, «Лейпциг» набрал 65 очков и за тур до завершения сезона-2025/26 обеспечил себе третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 26 очками располагается на 17-й позиции. Клуб покидает высший дивизион.
В параллельных встречах «Аугсбург» переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:1), «Хоффенхайм» в большинстве одержал победу над «Вердером» (1:0), а «Штутгарт» оказался сильнее «Байера» (3:1).
Футбол, Германия, 33-й тур
9.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Александр Блессин
Голы
РБ Лейпциг
Ксавер Шлагер
(Кристоф Баумгартнер)
45′
Вилли Орбан
(Давид Раум)
54′
Санкт-Паули
Абдули Сисей
(Джэксон Ирвайн)
86′
Составы команд
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандервордт
14
Кристоф Баумгартнер
50′
24
Ксавер Шлагер
40
Ромуло
49
Ян Диоманде
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
19′
17
Ридле Баку
90′
39
Беньямин Хенрикс
22
Давид Раум
69′
35
Макс Финкгрефе
20
Ассан Уэдраого
69′
13
Николас Зайвальд
10
Брайан Груда
79′
7
Антонио Нуса
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
11
Аркадиуш Пырка
7
Джэксон Ирвайн
16
Джоэл Чима Фудзита
19
Мартейн Карс
21
Ларс Рицка
64′
5
Хауке Валь
8
Эрик Смит
89′
10
Данел Синани
23
Луис Оппи
64′
14
Фин Стивенс
24
Коннор Меткалф
89′
20
Матиас Расмуссен
27
Андреа Унтонджи
72′
9
Абдули Сисей
Статистика
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
5
3
Угловые
3
5
Фолы
5
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Беньямин Бранд
(Германия)
