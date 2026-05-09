Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
8.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
5.86
X
4.40
П2
1.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.30
П2
6.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
0
:
Интер
2
Все коэффициенты
П1
48.00
X
15.00
П2
1.05
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.80
П2
1.44
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.63
П2
2.62
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
П1
X
П2

«Лейпциг» гарантировал себе третье место по итогам сезона

В матче 33-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» на своем поле одержал победу над «Санкт-Паули» со счетом 2:1.

Источник: Reuters

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ксавьер Шлагер и Вилли Орбан. У гостей гол забил Абдулие Сисей.

Как сообщается, «Лейпциг» набрал 65 очков и за тур до завершения сезона-2025/26 обеспечил себе третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» с 26 очками располагается на 17-й позиции. Клуб покидает высший дивизион.

В параллельных встречах «Аугсбург» переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:1), «Хоффенхайм» в большинстве одержал победу над «Вердером» (1:0), а «Штутгарт» оказался сильнее «Байера» (3:1).

РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 1:0
Санкт-Паули
Футбол, Германия, 33-й тур
9.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Александр Блессин
Голы
РБ Лейпциг
Ксавер Шлагер
(Кристоф Баумгартнер)
45′
Вилли Орбан
(Давид Раум)
54′
Санкт-Паули
Абдули Сисей
(Джэксон Ирвайн)
86′
Составы команд
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандервордт
14
Кристоф Баумгартнер
50′
24
Ксавер Шлагер
40
Ромуло
49
Ян Диоманде
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
19′
17
Ридле Баку
90′
39
Беньямин Хенрикс
22
Давид Раум
69′
35
Макс Финкгрефе
20
Ассан Уэдраого
69′
13
Николас Зайвальд
10
Брайан Груда
79′
7
Антонио Нуса
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
11
Аркадиуш Пырка
7
Джэксон Ирвайн
16
Джоэл Чима Фудзита
19
Мартейн Карс
21
Ларс Рицка
64′
5
Хауке Валь
8
Эрик Смит
89′
10
Данел Синани
23
Луис Оппи
64′
14
Фин Стивенс
24
Коннор Меткалф
89′
20
Матиас Расмуссен
27
Андреа Унтонджи
72′
9
Абдули Сисей
Статистика
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
5
3
Угловые
3
5
Фолы
5
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Беньямин Бранд
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти