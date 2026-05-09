«Штутгарт» обыграл «Байер» и гарантировал себе место в основном этапе ЛЧ

Игра, прошедшая в Штутгарте, завершилась со счётом 3:1. В составе хозяев голы забили Эрмедин Демирович (5-я минута), Максимилиан Миттельштадт (45+7, с пенальти) и Дениз Ундав (58). У «Байера» отличился Алеш Гарсия (1).