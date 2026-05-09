«Штутгарт» обыграл «Байер» и гарантировал себе место в основном этапе ЛЧ

Игра, прошедшая в Штутгарте, завершилась со счётом 3:1. В составе хозяев голы забили Эрмедин Демирович (5-я минута), Максимилиан Миттельштадт (45+7, с пенальти) и Дениз Ундав (58). У «Байера» отличился Алеш Гарсия (1).
«Штутгарт» с 61 набранным очком поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Эта позиция гарантирует команде выступление в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Байер», имеющий 58 баллов, опустился на шестое место.
В заключительном туре, который состоится 16 мая, «Штутгарт» встретится на выезде с франкфуртским «Айнтрахтом», а «Байер» примет «Гамбург».
Футбол, Германия, 33-й тур
9.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Каспер Юльманн
Голы
Штутгарт
Эрмедин Демирович
5′
Максимилиан Миттельштедт
45+7′
Дениз Ундав
58′
Байер
Алейкс Гарсия
1′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
3
Рамон Хендрикс
24
Джефф Шабо
30
Чема Андрес
6
Ангело Штиллер
9
Эрмедин Демирович
7
Максимилиан Миттельштедт
78′
14
Лука Хакес
18
Джейми Левелинг
87′
4
Джоша Вагноман
10
Крис Фюрих
80′
87′
22
Лоренц Ассиньон
28
Николас Нарти
78′
11
Биляль Эль-Ханнус
26
Дениз Ундав
68′
8
Тиагу Томаш
90+7′
Байер
1
Марк Флеккен
12
Эдмонд Тапсоба
8
Роберт Андрих
20
Алехандро Гримальдо
25
Эсекиэль Паласиос
90+7′
14
Патрик Шик
30
Ибрахим Маза
4
Джарелл Куанса
86′
17
Элисс Бен Сегир
42
Монтрелл Калбрет
65′
13
Артур
35
Кристиан Кофане
78′
19
Эрнест Поку
24
Алейкс Гарсия
65′
10
Малик Тилльман
Статистика
Штутгарт
Байер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
9
5
Угловые
7
6
Фолы
13
8
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Шредер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти