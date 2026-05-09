«Севилья» вырвала победу у «Эспаньола» в драматичном матче Ла Лиги

Встреча прошла на домашнем стадионе андалусийского клуба.
Счет в игре на 56-й минуте открыли гости: отличился Тирис Долан. Хозяевам удалось сравнять положение на 82-й минуте после удара Андреса Кастрина. Победный гол был забит в добавленное время, его автором стал Акор Адамс.
Как сообщается, «Севилья» набрала 40 очков и переместилась на 12-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол», имеющий в активе 39 очков, занимает 15-е место.
Футбол, Испания, 35-й тур
9.05.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Рамон Санчес Писхуан
Главные тренеры
Луис Гарсия Пласа
Маноло Гонсалес
Голы
Севилья
Андрес Кастрин
(Джибриль Соу)
82′
Акор Жером Адамс
(Алексис Санчес)
90+1′
Эспаньол
Тайрис Долан
(Роберто Фернандес)
56′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
21
Чидера Эджуке
32
Андрес Кастрин
90+9′
4
Кике Салас
6
Неманья Гудель
17
Нил Мопе
2
Хосе Кармона
61′
64′
36
Хоакин Осо
12
Габриэль Суасо
64′
16
Хуанлу Санчес
11
Рубен Варгас
73′
75′
9
Акор Жером Адамс
90+2′
18
Люсьен Агуме
58′
20
Джибриль Соу
73′
7
Исаак Ромеро
46′
10
Алексис Санчес
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
90+1′
24
Тайрис Долан
73′
5
Фернандо Калеро
90+9′
6
Леандро Кабрера
4
Урко Гонсалес де Сарате
26′
22
Карлос Ромеро
75′
12
Хосе Салинас
2
Рубен Санчес
66′
18
Шарль Пикель
90+11′
14
Рамон Терратс
75′
17
Жофре Каррерас
9
Роберто Фернандес
83′
10
Поль Лосано
8
Эдуардо Экспосито
83′
19
Кике Гарсия
Статистика
Севилья
Эспаньол
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
21
10
Удары в створ
6
5
Угловые
4
6
Фолы
14
17
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти