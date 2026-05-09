Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
8.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
5.86
X
4.40
П2
1.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.30
П2
6.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
0
:
Интер
2
Все коэффициенты
П1
48.00
X
15.00
П2
1.05
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.80
П2
1.44
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.63
П2
2.62
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
П1
X
П2

«Севилья» вырвала победу у «Эспаньола» в драматичном матче Ла Лиги

В матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» одержала победу над «Эспаньолом» со счетом 2:1.

Источник: Alex Caparros/Getty Images

Встреча прошла на домашнем стадионе андалусийского клуба.

Счет в игре на 56-й минуте открыли гости: отличился Тирис Долан. Хозяевам удалось сравнять положение на 82-й минуте после удара Андреса Кастрина. Победный гол был забит в добавленное время, его автором стал Акор Адамс.

Как сообщается, «Севилья» набрала 40 очков и переместилась на 12-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол», имеющий в активе 39 очков, занимает 15-е место.

Севилья
2:1
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, 35-й тур
9.05.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Рамон Санчес Писхуан
Главные тренеры
Луис Гарсия Пласа
Маноло Гонсалес
Голы
Севилья
Андрес Кастрин
(Джибриль Соу)
82′
Акор Жером Адамс
(Алексис Санчес)
90+1′
Эспаньол
Тайрис Долан
(Роберто Фернандес)
56′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
21
Чидера Эджуке
32
Андрес Кастрин
90+9′
4
Кике Салас
6
Неманья Гудель
17
Нил Мопе
2
Хосе Кармона
61′
64′
36
Хоакин Осо
12
Габриэль Суасо
64′
16
Хуанлу Санчес
11
Рубен Варгас
73′
75′
9
Акор Жером Адамс
90+2′
18
Люсьен Агуме
58′
20
Джибриль Соу
73′
7
Исаак Ромеро
46′
10
Алексис Санчес
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
90+1′
24
Тайрис Долан
73′
5
Фернандо Калеро
90+9′
6
Леандро Кабрера
4
Урко Гонсалес де Сарате
26′
22
Карлос Ромеро
75′
12
Хосе Салинас
2
Рубен Санчес
66′
18
Шарль Пикель
90+11′
14
Рамон Терратс
75′
17
Жофре Каррерас
9
Роберто Фернандес
83′
10
Поль Лосано
8
Эдуардо Экспосито
83′
19
Кике Гарсия
Статистика
Севилья
Эспаньол
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
21
10
Удары в створ
6
5
Угловые
4
6
Фолы
14
17
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти