Халк спас дом полузащитника «Атлетико Минейро» от пожара

Инцидент произошел за несколько дней до ухода 39-летнего футболиста из команды. Возгорание началось в сауне дома, принадлежащего 27-летнему полузащитнику Алану Франко. В момент происшествия Франко находился на матче «Минейро».
Супруга игрока связалась с женой Халка, которая проживает по соседству. Бывший нападающий «Зенита» оперативно прибыл на место, взял водяной шланг и совместно с соседями и друзьями локализовал огонь до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.
6 мая Халк официально завершил выступления за «Атлетико Минейро» и заключил контракт с бразильским «Флуминенсе» сроком на полтора года.