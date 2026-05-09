«Интер» разгромил «Лацио» в первом матче после чемпионства в Серии А

Авторами забитых мячей в составе «нерадзурри» стали Лаутаро Мартинес (6-я минута), Петар Сучич (39) и Генрих Мхитарян (76). Эта победа стала первой для миланского клуба после досрочного завоевания титула чемпиона Италии. С 59-й минуты «лациале» играли в меньшинстве в связи с удалением Алессио Романьоли.