«Интер» разгромил «Лацио» в первом матче после чемпионства в Серии А

Авторами забитых мячей в составе «нерадзурри» стали Лаутаро Мартинес (6-я минута), Петар Сучич (39) и Генрих Мхитарян (76). Эта победа стала первой для миланского клуба после досрочного завоевания титула чемпиона Италии. С 59-й минуты «лациале» играли в меньшинстве в связи с удалением Алессио Романьоли.
По итогам встречи «Интер», досрочно обеспечивший себе чемпионство в Серии А, располагает 85 очками. «Лацио» с 51 набранным баллом находится на 8-й строчке турнирной таблицы.
Футбол, Италия, 36-й тур
9.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Маркус Тюрам)
6′
Петар Сучич
(Лаутаро Мартинес)
39′
Генрих Мхитарян
(Анж-Йоан Бонни)
76′
Составы команд
Лацио
40
Эдоардо Мотта
3
Лука Пеллегрини
48′
7
Фисайо Деле-Баширу
26
Тома Башич
14
Тиджани Нослин
74′
13
Алессио Романьоли
59′
77
Адам Марушич
77′
29
Мануэль Лаццари
6
Никола Ровелла
56′
4
Патрисио Габаррон
22
Маттео Канчельери
56′
25
Оливер Провстгор
9
Родригес Педро
62′
19
Булай Диа
34
Марио Хила
56′
18
Густав Исаксен
Интер
13
Хосеп Мартинес
31
Янн Биссек
15
Франческо Ачерби
17
Анди Диуф
30
Карлос Аугусту
22
Генрих Мхитарян
85′
95
Алессандро Бастони
63′
2
Дензел Дюмфрис
8
Петар Сучич
80′
48
Маттиа Москони
23
Николо Барелла
46′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
46′
14
Анж-Йоан Бонни
10
Лаутаро Мартинес
63′
11
Луис Энрике
Статистика
Лацио
Интер
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
5
5
Угловые
5
1
Фолы
10
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Розарио Абиссо
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти