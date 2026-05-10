«Атланта» с Миранчуком проиграла «Лос-Анджелес Гэлакси»

Встреча прошла в Атланте и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Все голы в матче были забиты после перерыва.
«Атланта» вышла вперед на 69-й минуте благодаря голу Аджани Фортьюна. Однако удержать преимущество хозяева не смогли. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Габриэл Пек оформил дубль, отличившись на 74-й и 79-й минутах.
Российский хавбек Алексей Миранчук появился в стартовом составе «Атланты» и провел полный матч. Результативными действиями бывший игрок «Локомотива» не отметился.
После этого матча «Атланта» с 10 очками занимает 13-е место в таблице Восточной конференции MLS. «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 16 баллов и идет восьмым в Западной конференции.
В другом матче игрового дня «Портленд Тимберс» разгромил «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 6:0. Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе гостей и был заменен в перерыве.