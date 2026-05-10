Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в «Реал»

Ранее СМИ сообщали, что португальский специалист считается одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Реала» и якобы выдвинул мадридскому клубу ряд условий.
Сам Моуринью эту информацию опроверг.
«Не понимаю, о каких требованиях к “Реалу” идет речь. У меня не было никаких контактов ни с президентом клуба, ни с кем-либо еще из руководства», — заявил тренер в интервью A Bola.
Португалец отметил, что не ведет переговоров с другими клубами по ходу сезона и намерен сохранять этот принцип как минимум до завершения чемпионата.
«Сейчас я ни с кем не разговариваю. После последнего матча сезона у меня будет время обсудить свое будущее, если я посчитаю это нужным. Все остальное — лишь спекуляции», — добавил Моуринью.
62-летний специалист уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом он выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне «Бенфика» продолжает борьбу за чемпионство в Португалии. Последний матч сезона команда проведет против «Эшторила».