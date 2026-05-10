«Комо» Фабрегаса обыграл «Верону» в чемпионате Италии

Встреча прошла в Вероне и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 71-й минуте забил греческий нападающий Анастасиос Дувикас.
Благодаря этой победе «Комо» набрал 65 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, обойдя «Рому». При этом римский клуб, в активе которого 64 очка, имеет матч в запасе.
«Комо» возглавляет бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас. Под руководством чемпиона мира и Европы команда проводит один из лучших сезонов в своей современной истории.
«Верона» с 20 очками занимает 19-е место в Серии А. Клуб уже потерял шансы сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Италии на следующий сезон.
До завершения сезона в Серии А командам осталось провести по два матча.
Паоло Саммарко
Сеск Фабрегас
Анастасиос Дувикас
(Марк-Оливер Кемпф)
71′
1
Лоренцо Монтипо
15
Виктор Нельссон
6
Николас Валентини
5
Андриас Эдмундссон
3
Мартин Фресе
89′
63
Роберто Гальярдини
18
Кирон Боуи
10
Томаш Суслов
7
Рафик Бельгали
81′
41
Исаак
11
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
81′
90
Иоан Вермешан
24
Антуан Бернед
63′
4
Санди Ловрич
1
Жан Бюте
10
Николас Пас
11
Анастасиос Дувикас
34
Диегу Карлос
2
Марк-Оливер Кемпф
33
Лукас Да Кунья
31
Мергим Войвода
46′
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
36′
18
Альберто Морено
38
Ассане Диао
81′
77
Игнас ван дер Бремпт
17
Хесус Родригес
46′
6
Максанс Какере
61′
23
Максимо Перроне
46′
20
Мартин Батурина
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
