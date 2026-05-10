«Селтик» победил «Рейнджерс» в дерби чемпионата Шотландии

Встреча в Глазго завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Уже на девятой минуте «Рейнджерс» вышли вперед благодаря голу Майки Мура, однако затем «Селтик» забил три мяча подряд.
В составе победителей отличились Ян Хён Джун и Дайдзэн Маэда, оформивший дубль во втором тайме.
После этой победы «Селтик» набрал 76 очков и продолжает борьбу за чемпионский титул в Шотландской премьер-лиге. За два тура до окончания сезона команда уступает лидирующему «Хартсу» одно очко.
«Рейнджерс» с 69 баллами занимает третье место в турнирной таблице.
Противостояние «Селтика» и «Рейнджерс» считается главным футбольным дерби Шотландии и одним из самых принципиальных в европейском футболе.