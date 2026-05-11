«Арсенал» установил клубный рекорд по числу побед за сезон

Встреча 36-го тура чемпионата Англии завершилась победой «Арсенала» со счетом 1:0.
Этот успех стал для лондонского клуба 42-м во всех турнирах в сезоне-2025/26. Таким образом, команда установила новый клубный рекорд по количеству побед за один сезон.
Предыдущее достижение держалось более полувека — в сезоне-1970/71 «Арсенал» одержал 41 победу.
После 36 туров команда лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 79 очков. На втором месте идет «Манчестер Сити», который отстает на пять баллов и имеет матч в запасе.
Кроме того, «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира лондонцы 30 мая сыграют против «ПСЖ». Финал пройдет на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште.
Нуну Эшпириту Санту
Микель Артета
Леандро Троссар
(Мартин Эдегор)
83′
1
Мадс Хермансен
25
Жан-Клер Тодибо
68′
15
Константинос Мавропанос
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
28
Томаш Соучек
18
Матеуш Фернандеш
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
38′
4
Аксель Дисаси
85′
9
Каллум Уилсон
11
Валентин Кастельянос
34′
66′
19
Пабло
1
Давид Райя
19
Леандро Троссар
90+2′
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
89′
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
49
Майлс Льюис-Скелли
4
Бен Уайт
28′
36
Мартин Субименди
68′
8
Мартин Эдегор
33
Риккардо Калафьори
46′
3
Кристиан Москера
79′
7
Букайо Сака
77′
80′
20
Нони Мадуэке
10
Эберечи Эзе
68′
29
Кай Хаверц
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
