Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.65
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.37
П2
3.12
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
3.96
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.18
П2
2.89
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.27
X
4.21
П2
1.84
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.28
П2
6.24
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.96
П2
4.45
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.28
П2
3.05

«Арсенал» установил клубный рекорд по числу побед за сезон

Лондонский «Арсенал» обновил рекорд клуба по количеству побед за один сезон после матча с «Вест Хэмом».

Источник: Reuters

Встреча 36-го тура чемпионата Англии завершилась победой «Арсенала» со счетом 1:0.

Этот успех стал для лондонского клуба 42-м во всех турнирах в сезоне-2025/26. Таким образом, команда установила новый клубный рекорд по количеству побед за один сезон.

Предыдущее достижение держалось более полувека — в сезоне-1970/71 «Арсенал» одержал 41 победу.

После 36 туров команда лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 79 очков. На втором месте идет «Манчестер Сити», который отстает на пять баллов и имеет матч в запасе.

Кроме того, «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира лондонцы 30 мая сыграют против «ПСЖ». Финал пройдет на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште.

Вест Хэм
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 36
10.05.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Лондон Стэдиум
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Микель Артета
Голы
Арсенал
Леандро Троссар
(Мартин Эдегор)
83′
Составы команд
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
25
Жан-Клер Тодибо
68′
15
Константинос Мавропанос
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
28
Томаш Соучек
18
Матеуш Фернандеш
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
38′
4
Аксель Дисаси
85′
9
Каллум Уилсон
11
Валентин Кастельянос
34′
66′
19
Пабло
Арсенал
1
Давид Райя
19
Леандро Троссар
90+2′
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
89′
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
49
Майлс Льюис-Скелли
4
Бен Уайт
28′
36
Мартин Субименди
68′
8
Мартин Эдегор
33
Риккардо Калафьори
46′
3
Кристиан Москера
79′
7
Букайо Сака
77′
80′
20
Нони Мадуэке
10
Эберечи Эзе
68′
29
Кай Хаверц
Статистика
Вест Хэм
Арсенал
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
4
Угловые
4
3
Фолы
14
12
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
