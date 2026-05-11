СМИ: Моуринью снова возглавит мадридский «Реал»

По информации COPE, руководство мадридского клуба уже приняло решение о назначении 63-летнего специалиста. Ожидается, что официально о возвращении Моуринью объявят сразу после окончания сезона.
Ранее СМИ сообщали, что президент «Реала» Флорентино Перес провел видеоконференцию с португальским тренером и его агентом. Отмечалось, что глава мадридского клуба лично заинтересован в возвращении Моуринью.
Сейчас «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа, который занял пост главного тренера в январе после ухода Хаби Алонсо.
Моуринью уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Под его руководством «Реал» выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.
В данный момент португалец тренирует лиссабонскую «Бенфику».