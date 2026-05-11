«Ливерпуль» представил памятник Диогу Жоте

Фотографии мемориала опубликованы на официальном сайте «Ливерпуля».
Диогу Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. Португалец ехал вместе со своим братом Андре Силвой. Во время обгона у автомобиля Lamborghini лопнула шина, после чего машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась.
Памятник выполнен в форме сердца в виде переплетенной ленты. С разных ракурсов композиция образует числа 20 и 30 — игровые номера братьев. На самой конструкции размещена надпись «20-й навсегда».
На постаменте также выгравирована кричалка болельщиков, которую фанаты исполняют на 20-й минуте матчей «Ливерпуля» в память о Жоте. В основание памятника планируется поместить памятные вещи, которые поклонники клуба приносили к стадиону «Энфилд» после трагедии.
Кроме того, авторы мемориала решили отразить жизнь Жоты вне футбола — на постаменте появится изображение игрового контроллера, поскольку португалец увлекался видеоиграми.
Памятник установят на 97-й авеню в Ливерпуле. Точная дата открытия мемориала пока не называется.