«Ливерпуль» представил памятник Диогу Жоте

Диогу Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. Португалец ехал вместе со своим братом Андре Силвой. Во время обгона у автомобиля Lamborghini лопнула шина, после чего машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась.