Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
1.06
X
14.00
П2
68.00
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
П1
3.25
X
3.40
П2
2.25
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
П1
2.57
X
3.18
П2
2.89
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
П1
1.58
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
П1
4.27
X
4.21
П2
1.87
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
П1
1.57
X
4.29
П2
6.18
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
П1
1.82
X
3.93
П2
4.35
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
П1
2.55
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Футболист «Ислочи» раскритиковал поля в чемпионате Белоруссии

Нападающий «Ислочи» Владимир Хващинский заявил, что качество искусственных газонов в чемпионате Белоруссии значительно уступает европейскому уровню.

Источник: БЕЛТА

Футболист посетовал на состояние полей, на которых проходят матчи белорусского чемпионата.

«Иногда смотришь на наши газоны вроде “Маяковки” или “Динамо-Юни” и понимаешь, что в Европе на таком уровне давно никто не играет. Если показать им наши поля, они бы, наверное, не поверили, что на таком уровне вообще можно проводить матчи», — заявил Хващинский в интервью sport5.by.

По словам нападающего, в Европе даже детские команды тренируются в лучших условиях.

«У них даже дети пяти лет занимаются на покрытиях, которые зачастую лучше тех, на которых мы проводим значительную часть сезона», — добавил футболист.

Хващинский также отметил, что белорусскому футболу необходимы новые стадионы и более качественная инфраструктура.

После семи туров чемпионата Белоруссии «Ислочь» занимает девятое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Хващинский провел 10 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.