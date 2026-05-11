Футболист «Ислочи» раскритиковал поля в чемпионате Белоруссии

Футболист посетовал на состояние полей, на которых проходят матчи белорусского чемпионата.
«Иногда смотришь на наши газоны вроде “Маяковки” или “Динамо-Юни” и понимаешь, что в Европе на таком уровне давно никто не играет. Если показать им наши поля, они бы, наверное, не поверили, что на таком уровне вообще можно проводить матчи», — заявил Хващинский в интервью sport5.by.
По словам нападающего, в Европе даже детские команды тренируются в лучших условиях.
«У них даже дети пяти лет занимаются на покрытиях, которые зачастую лучше тех, на которых мы проводим значительную часть сезона», — добавил футболист.
Хващинский также отметил, что белорусскому футболу необходимы новые стадионы и более качественная инфраструктура.
После семи туров чемпионата Белоруссии «Ислочь» занимает девятое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Хващинский провел 10 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.