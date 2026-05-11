Тебас заявил об изменении отношения к расизму на стадионах Испании

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о борьбе с расизмом и дискриминацией в испанском футболе.
По словам функционера, за последние годы отношение болельщиков к подобным инцидентам заметно изменилось.
«Раньше большинство фанатов предпочитало молчать и скрывать подобные случаи. Теперь люди на трибунах сами указывают на расистов, ксенофобов и других нетерпимо настроенных болельщиков», — заявил Тебас в интервью El Financiero.
Президент Ла Лиги отметил, что испанский футбол уже много лет ведет борьбу с проявлениями ненависти как на стадионах, так и за их пределами.
«Мы добились изменения мышления в Испании. Теперь большинство болельщиков сотрудничает с нами, чтобы избавляться от людей, которым не место на стадионах», — добавил Тебас.
Также функционер подчеркнул, что Ла Лига применяет санкции к клубам и считает организаторов матчей ответственными за поведение фанатов с момента их выхода из дома и до возвращения после игры.
Борьба с расизмом в испанском футболе стала одной из главных тем последних лет после нескольких резонансных инцидентов, связанных с оскорблениями игроков во время матчей Ла Лиги.