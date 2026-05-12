«Овьедо» стал первой командой, вылетевшей в Сегунду

В понедельник, 11 мая, «Жирона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 35-го тура Ла Лиги (1:1). Команда, идущая на 17-м месте в турнирной таблице, набрала 39 очков и за три тура до завершения сезона стала недосягаемой для расположившегося на последней строчке «Овьедо» (29 баллов).