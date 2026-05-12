Глава Серии А заявил, что Суперкубок Италии не пройдет в Саудовской Аравии

Руководитель Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал о возможном месте проведения следующего Суперкубка Италии.
По словам функционера, турнир точно не состоится в Саудовской Аравии.
«Это сложный вопрос. У нас есть действующие контракты, но уже можно сказать, что следующий Суперкубок Италии не пройдет в Саудовской Аравии», — заявил Де Сьерво в эфире Radio Rai, его слова приводит Alfredo Pedullà.
Глава лиги добавил, что одним из вариантов остается проведение турнира в США.
«Есть вариант с США, есть еще одна международная опция, но также рассматривается возможность вернуть турнир в Италию хотя бы на один сезон», — отметил Де Сьерво.
С 2023 года Суперкубок Италии проходит в формате «Финала четырех». Последние розыгрыши турнира принимала Саудовская Аравия.