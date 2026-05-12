СМИ: Серхио Рамос станет новым владельцем «Севильи»

Экс-капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос близок к приобретению «Севильи».
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка уже согласована, а процессом вместе с футболистом занимается его брат Рене Рамос.
Отмечается, что сторонам осталось завершить юридические и формальные процедуры перед официальным объявлением.
39-летний Рамос является воспитанником «Севильи». За основную команду клуба он дебютировал в 2004 году, после чего перешел в мадридский «Реал».
В составе «Реала» защитник пять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Также Рамос стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.
В 2023 году футболист вернулся в «Севилью», а затем покинул клуб после завершения сезона.