Источник: Шварц хочет от ЦСКА защищенный контракт на три года

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, немецкий специалист Сандро Шварц — главный претендент на пост главного тренера ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, Шварц готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на три года с зарплатой 2−2,5 миллиона евро. Отмечается, что армейцев такой вариант не устраивает, переговоры все еще идут.

Сандро Шварцу 47 лет. Ранее он возглавлял «Майнц», «Герту», московское «Динамо» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Также сообщается, что ЦСКА общался с бывшим главным тренером команды, ныне возглавляющим АЕК Марко Николичем и тренером «Аль-Айна» Владимиром Ивичем, но обоих специалистов устраивает работа в их нынешних командах, поэтому армейцы решили остановиться на Шварце.

По информации «Чемпионата», ЦСКА также ведет переговоры с другим экс-тренером московского «Динамо» — чешским специалистом Марцелом Личкой. При этом у руководства ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который сейчас занимает пост с приставкой «исполняющий обязанности».

После 29 туров РПЛ сезона-2025/26 ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в таблице. В заключительном матче сезона 17 мая ЦСКА примет «Локомотив».