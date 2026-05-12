Источник: Шварц хочет от ЦСКА защищенный контракт на три года

По данным источника, Шварц готов возглавить ЦСКА, но только на условиях защищенного контракта на три года с зарплатой 2−2,5 миллиона евро. Отмечается, что армейцев такой вариант не устраивает, переговоры все еще идут.
Сандро Шварцу 47 лет. Ранее он возглавлял «Майнц», «Герту», московское «Динамо» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Также сообщается, что ЦСКА общался с бывшим главным тренером команды, ныне возглавляющим АЕК Марко Николичем и тренером «Аль-Айна» Владимиром Ивичем, но обоих специалистов устраивает работа в их нынешних командах, поэтому армейцы решили остановиться на Шварце.
По информации «Чемпионата», ЦСКА также ведет переговоры с другим экс-тренером московского «Динамо» — чешским специалистом Марцелом Личкой. При этом у руководства ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова, который сейчас занимает пост с приставкой «исполняющий обязанности».
После 29 туров РПЛ сезона-2025/26 ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в таблице. В заключительном матче сезона 17 мая ЦСКА примет «Локомотив».