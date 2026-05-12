«Славии» присудили техническое поражение в чемпионском матче

Дисциплинарный комитет Футбольной лиги Чехии (LFA) засчитал техническое поражение пражской «Славии» в матче чемпионата Чехии со «Спартой» из‑за поведения болельщиков.

Источник: AP 2024

Матч проходил 9 мая на поле «Славии», в конце игры хозяева вели в счете — 3:2. Судья добавил ко второму тайму 10 минут, на седьмой добавленной фанаты хозяев прорвали кордоны стюардов и выбежали на поле, начали атаковать футболистов «Спарты» и закидали гостевой сектор пиротехникой. Матч прервали, встреча не была доиграна. В случае победы «Славия» набрала бы 77 очков и досрочно стала чемпионом Чехии, оторвавшись от «Спарты» на 11 баллов за три тура до конца сезона.

Также «Славия» должна провести следующие четыре домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 10 млн чешских крон (около 400 тысяч евро).

— Мы с уважением относимся к этому решению и в полной мере осознаем серьезность произошедшего, а также ответственность, которую несет клуб как организатор матчей. Безопасность игроков, членов тренерских штабов, сотрудников клуба, партнеров и болельщиков всегда была и остается для нас безусловным приоритетом. Любое вторжение на поле или недопустимое поведение на стадионе является для нас абсолютно неприемлемым, — говорится в заявлении на сайте «Славии».

«Спарта» и «Славия» принадлежат к самым популярным клубам чешского футбола. В чемпионатах Чехословакии и Чехии «Спарта» побеждала 35 раз, а «Славия» — 17.