Клуб Бундеслиги впервые назначил женщину спортивным директором

40-летняя специалистка приступит к работе летом 2026 года. Она станет первой женщиной в истории Бундеслиги, занявшей должность спортивного директора клуба.
Крюгер выступала за «Баварию» в женской Бундеслиге. В 2009 году из-за травм она закончила игровую карьеру в возрасте 24 лет. После завершения карьеры она перешла на административную работу в мюнхенском клубе, проделав путь от помощника спортивного директора до ведущего эксперта по спортивной стратегии и развитию.
— За 17 лет она приобрела опыт работы в топ-клубе, помогла сформировать процессы и продемонстрировала исключительные организаторские и лидерские качества. Она сочетает в себе спортивную экспертизу, стратегическое мышление и сильные коммуникативные навыки и возьмет на себя общую ответственность за спортивную деятельность «Гамбурга», — сказал председатель наблюдательного совета клуба Михаэль Папенфусс.
В середине апреля берлинский «Унион», также выступающий в Бундеслиге, назначил на пост главного тренера до конца сезона Мари-Луизе Эта. Она стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Под руководством 34-летней специалистки «Унион» провел четыре матча, в которых одержал одну победу при одной ничьей и двумя поражениях.
«Гамбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В субботу, 16 мая, «динозавры» на выезде сыграют против «Байера». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.
