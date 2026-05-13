Клуб Бундеслиги впервые назначил женщину спортивным директором

Крюгер выступала за «Баварию» в женской Бундеслиге. В 2009 году из-за травм она закончила игровую карьеру в возрасте 24 лет. После завершения карьеры она перешла на административную работу в мюнхенском клубе, проделав путь от помощника спортивного директора до ведущего эксперта по спортивной стратегии и развитию.