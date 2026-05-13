Карвахаль лайкнул пост с критикой президента «Реала» Переса

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поставил лайк под публикацией журналиста Маноло Ламы, в которой критиковалось выступление президента клуба Флорентино Переса на пресс-конференции. На это обратил внимание Madrid Universal.
Журналист Маноло Лама, работающий в Cadena COPE, раскритиковал руководство мадридского клуба после выступления Переса перед журналистами.
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» не планирует предлагать Карвахалю новый контракт. Действующее соглашение 34-летнего защитника рассчитано до конца сезона, после чего он может покинуть команду в статусе свободного агента.
Карвахаль является воспитанником «Реала» и выступает за основную команду с 2013 года. Вместе с мадридским клубом он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Испании.