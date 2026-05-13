Арбелоа поддержал Переса после скандальной пресс-конференции

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал выступление президента клуба Флорентино Переса и поддержал его позицию на фоне обсуждения дела Негрейры и результатов команды.
Во время пресс-конференции перед матчем с «Овьедо» Арбелоа заявил, что считает Переса человеком, способным вернуть клуб на победный путь.
«Если есть человек, способный изменить эту ситуацию, то это Флорентино Перес», — сказал Арбелоа в интервью AS.
Также тренер поддержал слова Переса о деле Негрейры и заявил, что многие в испанском футболе понимают масштаб ситуации.
«Все знают, что происходило на протяжении 20 лет — по крайней мере то, что нам известно. Было бы хорошо, если бы дело Негрейры наконец разрешилось», — отметил Арбелоа.
Кроме того, специалист высказался о текущем положении «Реала». По его словам, разговоры о кризисе в клубе сильно преувеличены.
«Не понимаю разговоров о нестабильности. Клуб хорошо управляется, у него сильный состав и большие ресурсы. “Реал” еще будет побеждать», — добавил тренер.
После 35 туров Ла Лиги мадридский клуб потерял шансы на чемпионство и завершит сезон без титулов в Испании. Ранее СМИ сообщали, что летом в структуре команды возможны серьезные изменения.