Перес объяснил отсутствие трофеев у «Реала» клубным ЧМ

В нынешнем сезоне «Реал» не смог завоевать чемпионский титул в Ла Лиге. Победителем чемпионата Испании стала «Барселона», набрав 91 очко за 35 встреч. Каталонцы обыграли мадридский «Реал» в матче 35-го тура со счетом 2:0 и обеспечили себе чемпионство. Команда завоевала титул в 29-й раз. «Сине-гранатовые» выиграли Ла Лигу во втором сезоне подряд.