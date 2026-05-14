Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
П1
2.23
X
3.29
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
П1
1.90
X
3.90
П2
3.97
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
П1
1.27
X
6.78
П2
11.25
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
Перес объяснил отсутствие трофеев у «Реала» клубным ЧМ

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал сезон клуба без завоеванных трофеев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Глава «Реала» считает, что сезон получился неудачным из-за прошлогоднего клубного чемпионата мира, который прошел в США с 14 июня по 13 июля. «Реал» на этом турнире дошел до полуфинала, где уступил «Пари Сен-Жермен» (0:4).

«Мы виним клубный чемпионат мира. Мы не провели предсезонную подготовку, играли каждые три дня. У нас было много травм», — приводит слова Переса El Chiringuito TV.

В нынешнем сезоне «Реал» не смог завоевать чемпионский титул в Ла Лиге. Победителем чемпионата Испании стала «Барселона», набрав 91 очко за 35 встреч. Каталонцы обыграли мадридский «Реал» в матче 35-го тура со счетом 2:0 и обеспечили себе чемпионство. Команда завоевала титул в 29-й раз. «Сине-гранатовые» выиграли Ла Лигу во втором сезоне подряд.

Ранее «сливочные» вылетели в ⅛ финала Кубка Испании от «Альбасете» (2:3) и уступили мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2, 3:4).

Мадридский «Реал» второй сезон подряд не смог завоевать ни одного трофея.

По ходу сезона «Реал» сменил наставника. 1 июня 2025 года клуб возглавил Хаби Алонсо. В январе этого года Алонсо покинул свой пост, его сменщиком стал Альваро Арбелоа.