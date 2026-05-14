АПЛ представила номинантов на награду лучшему игроку сезона

В число номинантов на награду вошел капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 33 матча в АПЛ, в которых забил восемь голов и сделал 20 результативных передач. Португальский футболист повторил рекорд по количеству ассистов за сезон. Столько же передач на счету Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03) и Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20).
Список номинантов на приз лучшему игроку сезона-2025/26 в Английской Премьер-лиге:
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 17 побед, 9 ничьих, 7 поражений, 8 голов, 20 передач;
Габриэл Магальяэс («Арсенал») — 20 побед, 6 ничьих, 4 поражения, 3 гола, 4 передачи, 16 сухих матчей;
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») — 11 побед, 9 ничьих, 15 поражений, 13 голов, 4 передачи;
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 21 победа, 8 ничьих, 5 поражений, 26 голов, 8 передач;
Давид Райя («Арсенал») — 24 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 18 сухих матчей;
Деклан Райс («Арсенал») — 23 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 4 гола, 5 передач;
Антуан Семеньо («Манчестер Сити» / «Борнмут») — 16 побед, 11 ничьих, 8 поражений, 16 голов, 4 передачи;
Игор Тиаго («Брентфорд») — 14 побед, 9 ничьих, 13 поражений, 22 гола, 1 передача.
Ранее Фернандеш был признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (TFWA).