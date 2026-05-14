Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.18
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.87
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.80
П2
11.00
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

АПЛ представила номинантов на награду лучшему игроку сезона

Пресс-служба Английской Премьер-лиги назвала игроков, претендующих на награду лучшему футболисту сезона-2025/26.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Catherine Ivill/Getty Images

В число номинантов на награду вошел капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 33 матча в АПЛ, в которых забил восемь голов и сделал 20 результативных передач. Португальский футболист повторил рекорд по количеству ассистов за сезон. Столько же передач на счету Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03) и Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20).

Список номинантов на приз лучшему игроку сезона-2025/26 в Английской Премьер-лиге:

  • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 17 побед, 9 ничьих, 7 поражений, 8 голов, 20 передач;

  • Габриэл Магальяэс («Арсенал») — 20 побед, 6 ничьих, 4 поражения, 3 гола, 4 передачи, 16 сухих матчей;

  • Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») — 11 побед, 9 ничьих, 15 поражений, 13 голов, 4 передачи;

  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 21 победа, 8 ничьих, 5 поражений, 26 голов, 8 передач;

  • Давид Райя («Арсенал») — 24 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 18 сухих матчей;

  • Деклан Райс («Арсенал») — 23 победы, 7 ничьих, 5 поражений, 4 гола, 5 передач;

  • Антуан Семеньо («Манчестер Сити» / «Борнмут») — 16 побед, 11 ничьих, 8 поражений, 16 голов, 4 передачи;

  • Игор Тиаго («Брентфорд») — 14 побед, 9 ничьих, 13 поражений, 22 гола, 1 передача.

Ранее Фернандеш был признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (TFWA).