АПЛ представила номинантов на награду лучшему игроку сезона

В число номинантов на награду вошел капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 33 матча в АПЛ, в которых забил восемь голов и сделал 20 результативных передач. Португальский футболист повторил рекорд по количеству ассистов за сезон. Столько же передач на счету Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03) и Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20).