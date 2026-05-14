Топ-клубы Европы следят за ситуацией вокруг Вальверде в «Реале»

Будущее полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде оказалось под вопросом после конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает AS.
По информации источника, сразу несколько европейских топ-клубов начали следить за ситуацией вокруг уругвайского хавбека. Некоторые команды уже связывались с окружением игрока, чтобы узнать о его положении в мадридском клубе.
При этом сам Вальверде не рассматривает уход из «Реала» и хочет продолжить карьеру в Мадриде. Несмотря на это, заинтересованные клубы считают нынешнюю ситуацию подходящим моментом для возможных переговоров.
Сообщается, что одним из претендентов на футболиста остается «Манчестер Сити». Английский клуб уже интересовался Вальверде в прошлом, в том числе летом 2025 года. Также интерес к игроку сохраняет «Пари Сен-Жермен».
По данным источника, потенциальный трансфер Вальверде может обойтись покупателю в сумму от 100 до 120 миллионов евро.
После конфликта с Тчуамени «Реал» оштрафовал Вальверде на 500 тысяч евро. Спортивная дисквалификация к футболисту применена не была. Сейчас хавбек восстанавливается после травмы и занимается по индивидуальной программе.